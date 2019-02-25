Abdulkadir Parmak'ın lenf kanseri ile savaşan kuzeni Ahmet Bozali hasta yatağında dua istiyor

Trabzonspor'un Göztepe galibiyetinde oynadığı futbol ve attığı golle maçın yıldızı olan genç oyuncusu Abdulkadir Parmak'ın Göztepe maçı sonrasında "Ben savaşarak Trabzonspor formasını giydim. O da savaşarak bu hastalığı yenecek" dediği kuzeni Ahmet Bozali hasta yatağından herkesin duasını beklediğini söyledi.

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasından deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da, Abdulkadir Parmak attığı golle galibiyette önemli rol oynarken, maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Kuzenim kanser hastalığına yakalandı. 4'üncü evrede. Ben savaşarak Trabzonspor formasını giydim. O da savaşarak bu hastalığı yenecek" sözleriyle oynadığı futbol kadar konuşması ile de gündem olmuştu.

Parmak'ın maç sonu konuşmasında bahsettiği kuzeni Ahmet Bozali'nin bir süredir Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ortaya çıktı.

Trabzon'a Onkoloji Hastanesi istedi

Aslen Trabzonlu olan Giresun Görele'de yaşayan 34 yaşındaki Ahmet Bozali, kendisine net teşhisin geçtiğimiz 26 Ocak'ta Ankara'da konduğunu belirterek, "Önce Giresun Görele'de sonra Trabzon'da bir dizi testler yapıldı. Laboratuvarlardan sonuçlar beklendi. Kesin teşhisi ise Ankara'da koydular. Baya bir uğraştıktan sonra hastalığınıza bir teşhis koydurabiliyorsunuz. Bu bölgede ise bunun bir eksikliği var. Burada bir onkoloji hastanesi olabilse 10-15 gün Ankara'da uğraşınız ve zaman kaybınız olmayacak. 16 gündür KTÜ'de tedavime devam ediyorum ve bu 15 gün kadar daha sürecek" dedi.

Halasının oğlu olan Abdulkadir Parmak'ın, maçtan sonra yaptığı açıklamalarla ilgili olarak ise Ahmet Bozali, "Maçtan sonra kendisiyle görüştüm. 24 Şubat benim doğum günüm olduğu için beni aradı. Bende kendisini galip geldikleri için ve attığı golden dolayı tebrik ettim. Onun benimle ilgili konuşmasını görünce çok duygulandım. Takım arkadaşlarıda doğum günüm nedeniyle bana mesaj attılar. Yaptığı konuşmada ise bizler için dua istedi. Bana çok destek oluyor. Ben herkesin duasını istiyorum" ifadelerini kullandı.