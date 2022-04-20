Abdullah Avcı, Ahmet Suat Özyazıcı'yı ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'yı evinde ziyaret etti.

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yönetim danışmanı ve eski futbolcu Ali Kemal Denizci, efsane teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı'yı ziyaret etti. Özyazıcı'nın 86. yaş gününün kutlandığı ziyarette, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ve Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından Özyazıcı'ya forma ve kasket hediye edildi.