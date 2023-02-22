Abdullah Avcı: "Bedenimiz burada da olsa, kalbimiz deprem bölgesinde"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Basel maçı öncesi yaptığı açıklamada, bedenlerinin burada ancak kalplerinin deprem bölgesinde olduğunu vurgulayarak, "Hepimizin görevi o yaraları sarana kadar, işimizi en iyi şekilde yapmak ve bunun için çalışmaktır" dedi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcu Vitor Hugo, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Basel ile oynayacağı karşılaşma öncesi St. Jakob-Park Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avcı, “Ülkede yaşananları biliyoruz, birebir yaşıyoruz. Daha ilk depremin yaraları sarılmaya çalışırken yaşanan yeni depremler hepimizi kahretti. Bedenimiz burada da olsa, kalbimiz deprem bölgesinde. Bu koşullarda konsantrasyon çok zor ama depremi yerinde yaşamayan insanlar olarak, nerede olursak olalım, ne iş yaparsak yapalım; hepimizin görevi o yaraları sarana kadar, işimizi en iyi şekilde yapmak ve bunun için çalışmaktır. İlk maçta bütün ülkenin, kulüplerin, taraftarların bize milli maç gibi destek vermeleri, ülke ve bizim adımıza son derece önemliydi. Onlara teşekkür ederim, umarım böyle devam eder. Bir maç oynadık geçen hafta, küçük de olsa bir avantajımız var. Daha farklı kazanabilirdik, rakibe 1-2 pozisyon verdik ama genel anlamda üstün oynadık. Rakip, genç ve dinamik bir geçiş dönemi yaşıyor ama 20 senedir Avrupa kupalarında devamlı oynayan bir takım. Takım savunması olarak yaptıkları önemli işler var, geçiş hücumlarını iyi yapabiliyorlar. Yarın oyunun başlangıcı son derece önemli, rakibi oyuna sokmadan, konsantrasyonumuz yüksek bir şekilde oyuna başladığımızda özellikle yarın akşam burada alacağımız sonuç hem ülke adına hem bizim adımıza çok iyi olacak. Teknik heyet olarak, oyuncular olarak en iyisini yapmaya hazırız” diye konuştu.

"Başında oyuna girmemiz tur için çok önemli, umarım buna odaklanırız"

Avcı, geçtiğimiz hafta Akyazı Stadyumu'nda oynanan ilk maçla ilgili, “Oyunun başında duygusallıkta vardı o yüzden oyuna geç girdik. Sonrasında yapılan hamlelerle beraber oyunu tamamen domine ettik. Çok fazla bir değişiklik yapmak gibi bir durumumuz da yok, aynı formasyon üzerinden; belki 1-2 değişiklik olacaktır. Sahada, yeri geldiğinde hücum, yeri geldiğinde topa baskı yapan ve fırsat geldiğinde değerlendirebilen, erkenden bunu cebe atmak isteyen bir takım olacaktır. Bunun desteğini aldık, umarım bunun üzerine koyarak devam edebiliriz. Biz bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Geçen haftanın üzerinde gittik ama Basel içeride ve kendi taraftarının önünde. Bu maç onların en önemli maçlarından bir tanesi. Daha aktif ve agresif, bunu başında bize hissettirmek isteyen bir takım olacak. Buna doğru cevap verirsek zayıf noktalarından yakalamış olacağız. Başında oyuna girmemiz tur için çok önemli, umarım buna odaklanırız. Oyuncularım da bunun farkında” açıklamasında bulundu.

"Ben yarın son 16'ya kalıp sonrasında belki de ilk kez çeyrek final, yarı final olarak bakıyorum"

Basel'i eleyip sonrasında çeyrek final ve yarı finale kadar ilerlemeleri durumunda kulübün tarihinde bir ilk olacağını vurgulayan Abdullah Avcı, “Tarihe bakıldığında Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da son 16 var. Ben yarın son 16'ya kalıp sonrasında belki de ilk kez çeyrek final, yarı final olarak bakıyorum. Bunun adımını attıktan sonra hem şehrimizle beraber güven olarak da o haritayı gerçekleştirebiliriz. Bunun da üzerine koyarsak ülke ve taraftarımızın adına güzel şeyler olacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kulandı.

Vitor Hugo: "Sonuna kadar devam etmek istiyoruz"

Vitor Hugo ise, Avrupa'da sonuna kadar devam etmek istediklerini belirterek, “Geçen hafta oynadığımız maç çok kolay bir maç değildi. Oynaması zor bir maç olmuştu çünkü depremden etkilenen insanların varlığını bildiğinizde onlar için oynuyorsunuz, onları mutlu etmek için oynuyorsunuz. Hiçbirimiz için kolay değildi ama iyi sonuç aldık. Rakip takım taraftarlarının bile bizim stadımızda bize inanılmaz destek verdiğini gördük. Çünkü kulübümüz maç öncesi biletlerinin gelirlerini deprem bölgesine aktarılacağını açıklamıştı. Bütün ülke birleşmişti, bir takım için ve büyük destek vermişti. Bunu görmek çok güzel duyguydu. Yarın maça iyi başlamak istiyoruz, son maçta sadece 1 gol atmış olsak bile, iyi bir avantajımız var. İyi başlayarak yine ilk maçtaki gibi güzel bir sonuç alarak maçı kazanabileceğimizi ve tur atlayacağımıza inanıyorum. Avrupa'da geçen sene yaşadığımız başarıyı yakalamak istiyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'na devam ediyoruz, büyük hedeflerimiz var. Avrupa'da da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ligde belki biraz gerideyiz ama arka arkaya kazanacağımız maçlarla kendimizi tekrar üst sıralara atacağımızı düşünüyorum" dedi.