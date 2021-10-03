Maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Önemli olan sezon sonunda lider olmak" dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor 'deplasman hikayesi' videosunda teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularına teşekkür ederek önemli mesajlar verdi. Avcı, bordo-mavili takımın Trabzon'dan, Kayseri'ye gidiş ve dönüş videosunda yer alan konuşmasında oyuncularına yönelik yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Maç fazlasıyla lideriz ama önemli olan bunun sonunda lider olmak. Aile olmaya, iyi oynamaya yardımlaşmaya kulübümüzün herkesten fazla ihtiyacı var. Duygularınız , düşünceleriniz ve katkılarınız için teşekkür ediyorum" diye konuştu.