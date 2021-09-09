İhlas Haber Ajansı

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Abdullah Avcı, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde ilk peşinde

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında ilk peşinde.

Bordo-mavili takımla önemli bir ivme yakalayan deneyimli teknik adam taraftarı önünde İstanbul'un 3 büyüklerine karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor.


Süper Lig'de yeni sezonun ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde yenilgiyi unuturken taraftarı önünde ise İstanbul'un 3 büyükleri karşısında ilk galibiyetini hafta sonu evinde ağırlayacağı Galatasaray'a karşı almayı planlıyor.


En son Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 15 maçı kaybetmedi. Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 15 maçında 7 galibiyet, 8 beraberlik aldı.



35 maçta 3 mağlubiyet


Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile ligde 35 maçta sadece 3 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, deneyimli teknik adam ile 21 galibiyet elde ederken, 11 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.



Sahasında ilk galibiyetini almak istiyor


Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında taraftarı önünde İstanbul'un 3 büyüklerine karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Karadeniz ekibiyle deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Avcı, sahasında ise Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye ise 1-0 mağlup olmuştu.



Rekorunu yakalayacak


Süper Lig'de üst üste 3 maç kazanarak son 5 sezonun en iyi başlangıcına imza atan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı da 2016-2017 sezonunda Başakşehir'in başında elde ettiği başarıyı yakalamış olacak. Söz konusu sezonda Avcı, eski takımıyla üst üste 4 maç kazanmıştı. Deneyimli teknik adam sarı-kırmızılı takım karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde aynı başarıyı yakalamış olacak ve yeni bir rekor için 5. haftayı bekleyecek.

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