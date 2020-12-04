İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Abdullah Avcı, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ni ziyaret etti

Teknik Direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili kulübün tarihi başarılarının yer aldığı Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi’ni ziyaret etti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili kulübün tarihi başarılarının yer aldığı Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ni ziyaret etti.


Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, kendisinin de futbolculuk ve antrenörlük yaptığı dönemlerden anılarını tazelerken, “Trabzonspor, tarihte ilk kez şampiyonluğu Anadolu'ya taşıyarak bir devrimin altına imza atmış köklü bir kulüp. O köklerin hepsi müzede yerini almış. 1900'lü yıllardan bugüne sayısız kupa ve başarılar insanı gururlandırıyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.