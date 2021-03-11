Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TÜFAD'ı ziyaret etti. Avcı, Trabzon futbolunun ülkede önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, bunda teknik adamların öneminin büyük olduğunu söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek başkan Metin Bak ve dernek üyeleriyle görüştü. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantıda Trabzon futbolunun ülkede önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Avcı, bunda teknik adamların öneminin büyük olduğunu belirterek, "Merhum Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı ve Şenol Güneş'in sadece Trabzon futboluna değil ülke futboluna da önemli katkıları oldu. Uzun yıllar Türk futboluna hizmet eden bu isimlerin futbolun gelişiminde önemli işlere imza attılar. Şenol Güneş'in bugün Milli Takımlar Sorumlusu olarak başarısının arkasında çok çalışması geliyor. Futbol oynadığı dönemden bugüne kadar kendisini planlamış ve bu doğrultuda geliştirerek önemli başarılara imza atmıştır" dedi.

Trabzonlu antrenörlerin önlerinde böyle rehberler olmasının gelişimde önemli olduğuna dikkat çeken Abdullah Avcı, "Yeniliklere ve gelişeme açık olmalısınız. Bugün Türkiye'de hemen hemen her takımda Trabzonlu futbolcu bulunuyor. Bu gösterge bu bölgenin futbola yakınlığını ve yatkınlığını göstermesine yeter. Bu nedenle önünüzde doğru isimleri örnek alarak gelişiminizi sürdürmelisiniz. Hiç bir teknik adam için yeterlilik söz konusu olmamalı. Her zaman yeniliğe ve gelişime açık olmalısınız" ifadelerini kullandı.

TÜFAD Trabzon Şube Başkanı Metin Bak ise Abdullah Avcı'nın ziyaretinden büyük memnunluk duyduklarını belirterek, yerli teknik adamların başarılarının kendilerini de mutlu ettiğini söyledi. Bak, önlerinde yerli teknik adamlarının olmasının da genç teknik adamları cesaretlendirdiğini ve bu tür fikir alışverişinde bulunmalarının gelişimlerine katkı sağladığını vurgulayarak, Abdullah Avcı'ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti.