Adalet Bakanı Gül: "Hakim ve savcılarımızın uyacağı, bağlayıcı meslek kurallarını yazılı hale getirmiş olduk"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, dün itibariyle Türk yargı sisteminde bağlayacağı etik kurallar tüm hakim ve savcılarımızın bilgisine sunulduğunu belirterek "Hakim ve savcılarımızın uyacağı, bağlayıcı meslek kurallarını yazılı hale getirmiş olduk" dedi.

Artvin ve Rize'deki temaslarının ardından bugün öğleden sonra Trabzon'un Arsin ilçesine gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, burada halka hitap ederek Cumhur İttifakı'na oy istedi. "Hangi partiye oy vermiş olursa olsun bütün vatandaşlarımızın iradesi başımız gözümüz üstünedir" ifadelerini kullanan Gül, "Bizler düşman değiliz, bizler siyasi rakipleriz. Bizler diyoruz ki Arsin'i, Trabzon'u biz daha iyi geliştiririz, daha iyi büyütürüz, daha fazla istihdam sağlarız. Peki karşımızda siyaset yaparlar ne diyor? 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin, AK Parti gitsin' diye siyaset yapıyor. Kardeşim, senin projen ne? Sen Türkiye'ye ne vadediyorsun? Hiçbir şekilde bir vaadleri yok, benzemezler ittifakı bir araya gelip ülkeyi maceraya sokmak istiyorlar ama Arsin macerayı değil, istikrarı seçmeye devam edecek, Cumhur İttifakına en güçlü desteği verecek inşallah. Bugün Türkiye'de ekmeği büyütme siyasetini yüzakıyla yapmaya çalışıyoruz. 'Halının altını süpüre süpüre gidiyoruz' dedik ama tertemiz yapacağız. Elbette herşeyi yaptık diyemiyoruz, eksiklerimiz, daha fazla yapacağımız işler var. Özgürlükleri daha fazla genişleteceğiz, haklarımızı daha fazla koruyacağız, ekmeğimizi daha fazla büyüteceğiz, Türkiye'yi daha fazla kalkındıracağız" diye konuştu.

Ardından Trabzon'un Ortahisar ilçesine geçen Bakan Gül, bir süre önce açılan Bölge Adliye Mahkemesi'ni ziyaret etti. Bakan Abdülhamit Gül, burada ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Gül, Trabzon'da Bölge Adliye Mahkemesi'nin faaliyete geçmesi öncesi ziyaret için geldiğini belirterek "Trabzon'da Hakimler ve Savcılar Kurulumuz kararı aldı ve Haziran ayında atamalarını yapacak şekilde Bölge Adliye Mahkemesi'ni faaliyete geçireceğiz. Trabzon'a, bölgemize, tüm yargı camiamıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İstinat Mahkemeleri Türkiye'de 3 dereceli yargı sistemine geçiş anlamında çok önemli bir gelişme böylece sadece yargıtayda hukuki denetim yapmakla sınırlı kalmıyor. İstinat'ta ilk derece mahkemenin verdiği kararlarda bir başka gözle tekrar üzerinden geçiliyor. Hukuki denetim, maddi denetim yapılıyor. Gerektiğinde duruşma açılıyor. Kararların, vatandaşlarımızın daha adil ve makul sürede yargı için çok önemli bir adım. Bizim temel yaklaşımımız yargının temel unsuru yine insandır. Bu anlamda insanımızında gözü yargıda, adalette, Adalet devletin temeli, devletin temeli hukuk öyleyse vatandaşlarımız ve kamunun vicdanı tatmin edecek gerçek ve adil kararların verilmesi anlamında çok önemli bir sistem. Bu sistemin başarıya ulaşması hepimiz için çok önemli. Bu sistemin daha başaralı olması için çok önem veriyoruz. Trabzon'da da yine çok değerli hakim ve savcıların ataması yapılacak. Bu yıl söz verdiğimiz gibi istinaf hizmete başlayacak" diye konuştu.

"Hakim ve savcılarımızla ortak hazırladığımız yazılı bir metin oldu"

Hakim ve Savcıları Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından belirlenen etik ilkeler ile ilgili soru üzerine ise Bakan Gül, "Etik ilkeler, hakim ve savcılarımızın uyacağı, bağlayıcı meslek kurallarını yazılı hale getirmiş olduk. Elbette Türk yargısı, hakim ve savcılarımız meslek kuralı anlamında yazılı olmayan bir etik kurala tabilerdi. Hem sosyal ilişkilerde, hem davranışlarda mesleğe yakışır şekilde davranış, yine sosyal ilişkileri buna göre tanzim ediyorlardı ama yazılı değildi. 2016 yılından itibaren yapılan çalışmalar neticesinde son aylarda buna hız vererek son nihai halini ortaya koyduk. Esasen bu bizim kurul olarak getirip deklare ettiğimiz metinden öte Türk hakim ve savcıların 'Ben Türk milleti adına karar veriyorum. Ben milleti sözde bir tahahütte bulunuyorum' dedi. Biz de bunun sözcülüğünü yaptık. Hakim ve savcılarımızla ortak hazırladığımız yazılı bir metin oldu. Böylece Anayasa'da Türk milleti adına yargılama yapan hakim ve savcılarımız 'Ben Türk milletine yargılama yaparken, her türlü yaklaşımda bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesini koruyarak, mesleğin onurunu koruyarak ve insan onurunu koruyacak şekilde nezaketle davranma hakkından tutun, yargılamaya varıncaya kadar uhtesine tevdi edilen sırları koruyacağıma söz veririm' şeklinde etik ilkeleri ete kemiğe büründürmüş olduk. Esasen Türk yargısı, hakim ve savcılarımız da bu titizlikle gayret etmektedirler. Hepimizin de temel yaklaşımı Türk yargısının hakim ve savcılarımızın milletimizi beklediği hak ettiği yargılamayı titizlikle sürdürmesi, çünkü her meslek elbette özeni gösterecektir. Hakim ve savcılar, Türk yargısı adaletin dağıtıldığı mercilerde elbette daha özel davranacak mesleklerdir. Bu özeni hakim ve savcılarımız göstermektedir. Hem etik ilkeler, hem disiplin hukuku eş zamanlı devam etmektedir. Bir konu belki disiplin suçu konusudur o ayrı değerlendirilir. Ama etik ilkeyi ihlal etmiştir. Bunun da bu anlamda hem ilke kararları ortaya çıkacak. Dün itibariyle Türk yargı sisteminde bağlayacağı etik kurallar tüm hakim ve savcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Umarız bu etik ilkeler hakim ve savcılarımızın sunduğu adalet hizmetlerinin standartını daha yukarıya çıkartacaktır. Artık güven veren adalet diye bir vizyonumuz var. Bu vizyona uygun bir şekilde de yapmış olduğumuz çalışmaların bir parçası. Seçimden sonra açıklayacağımız yargı reformu strateji belgemizin bir parçası olarak bunu hep beraber ortaya koyacağız. Hakim ve savcılarımıza bu yargısal faaliyet yaparken bir olay üzerinden hakim ve savcılarımızı asla töhmet altında bırakmakta asla kabul edemeyeceğimiz bir davranıştır. Çünkü geçtiğimiz yıl 11 milyon dosya hakim ve savcılarımızın önünden geçmiştir. Bunlar içerisinde insan olarak bir eksiklik olduğunda bunun itiraz merci elbette istinaftır, yargıtaydır. İtiraz mekanizmaları vardır. Ama kalkıp bir yargısal mekanizmayı yargılamayı hepimiz yapıyoruz gibi hakim ve savcıları töhmet altında bırakmadan yargıya bu anlamda güvenmek hepimizin beklentisidir" şeklinde konuştu.

"Yargı Türk milletinin yargısı olmaya devam edecek" diyen Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçmiş kötü örneklerde, kumpaslar, kayıt dışı şantajlar yargıyı bir iktidarın sandıktan çıkamayanların bir güç merkezi olarak görüldüğü anlayış geride kalmıştır. Yargı hiç bir grubun, hiç bir odağın, hiç bir cemaatin, hiç bir düşüncenin değil, hiçbir ideolojinin değil yargı Türk yargısının herkesin güvenerek ve sonuna kadar güven duyduğu hepimiz koruyup kollayacağı bir mekanizmadır. Adalet mekanizmasını, merciğini hep beraber koruyacağız. Standartını da hep birlikte yukarıya çıkartacağız."

Basın açıklamasının ardından Bakan Abdülhamit Gül, Trabzon Valiliği'ni ziyaret etti.