Aday tanıtım törenine birlikte katıldılar

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Murat Zorluoğlu'nu tebrik etti.

Başkan Gümrükçüoğlu, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda gerçekleştirilen aday tanıtım törenine AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu ile birlikte katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'un adayı olarak Zorluoğlu'nu açıkladıktan sonra Başkan Gümrükçüoğlu'nu “Orhan Beye hizmetleri için teşekkür ediyorum” diyerek tebrik etti.

Zorluoğlu'nun gerek 31 Mart yerel seçimlerinde gerekse Trabzon'da çok önemli başarılara imza atacağını ifade eden Gümrükçüoğlu, “Murat Zorluoğlu çok önemli bir devlet tecrübesine sahiptir. Trabzon'umuzda çok güzel icraatlara imza atacağına olan inancım tamdır. 31 Mart yerel seçimleri için el ele, omuz omuza çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kendisini tebrik ediyor, üstün başarılar diliyorum. Bizler bu davanın neferleri olarak, tüm gücümüzle bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da AK Parti'nin hizmetlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Aday gösterilip gösterilmemek önemli değil, önemli olan bu davada birer nefer olmaktır” ifadelerini kullandı.

Murat Zorluoğlu kimdir?

Murat Zorluoğlu, 1971 yılında Ankara/Haymana'da doğdu. İlkokulu memleketi olan Trabzon- Çaykara-Kumlu Köyü İlkokulunda, ortaokulu Trabzon İmam Hatip Lisesinde, liseyi İstanbul- Hayrullah Kefoğlu Lisesinde, yükseköğrenimini ise 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Mülki idare amirliği mesleğine 1994 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başladı. Kaymakam adaylığına müteakip 1997-1999 yıllarında Mersin Gülnar Kaymakamlığı; 1999-2003 yıllarında Bingöl Genç Kaymakamlığı; 2003-2008 yıllarında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve 2008-2012 yıllarında ise aynı yerde sırasıyla Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı, İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanlığı ve Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. Mart 2015-Temmuz 2017 yılları arasında Elazığ Valiliği görevi yapan Zorluoğlu, son olarak Van Valiliği görevini sürdürüyordu.

'Türkiye'de Mahalli İdareler' adlı kitabı ve Yeni Yerel Yönetimler Mevzuatı ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı adlı makalesi bulunan ve iyi derecede de İngilizce bilen Zorluoğlu, evli ve üç çocuk babası.