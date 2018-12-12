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AFAD ekipleri bu kez dere sularına kapılan köpeği kurtardı

Trabzon’da AFAD ekipleri Akçaabat ilçesinde dere sularına kapılarak dere içinde mahsur kalan köpeği kurtardı.

Trabzon'da AFAD ekipleri Akçaabat ilçesinde dere sularına kapılarak dere içinde mahsur kalan köpeği kurtardı.


Söğütlü Deresinde suya kapılarak mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar yetkililere haber verdi. AFAD'a ulaşılması üzerine ekipler, bölgedeki köprüden ip yardımı ile dere içerisine inerek dere içinde mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucunda köpek ekiplerin kucağında iple köprünün üzerine çekildi.

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