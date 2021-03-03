AFAD Trabzon İl Müdürü Kıratlı: “İl afet risk azaltma planları üzerinde çalışıyoruz”

AFAD Trabzon İl Müdürü Ömer Kıratlı, Türkiye'nin önemli deprem kuşakları üzerinde yer aldığını ifade ederek afetler olmadan önce önlemlerin alınabilmesi için afet öncesinde, sırasında ve sonrasında vatandaşların bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. Afet tehlikelerinin ve risklerinin azaltılacağını aktaran Kıratlı, tüm illerin İl Risk Azaltma Planları yaptığını belirtti.

AFAD Trabzon İl Müdürü Ömer Kıratlı, Türkiye'nin önemli deprem kuşakları üzerinde yer aldığını söyleyerek afet farkındalığını önemli olduğunu belirtti. Afetler meydana gelmeden önce afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerin tüm vatandaşların öğrenmesi gerektiğini aktaran Kıratlı, “Sayın Bakanımızın talimatlarıyla 2020 yılı Afet Eğitim Yılı ilan edildi. Bu amaçlar da afet farkındalık eğitimlerimiz tüm Türkiye'de devam ediyor. 51 milyon vatandaşımıza bu yıl ulaşmayı hedefliyoruz. Bu amaçla biz de ilimizde programlarımızı yaptık. Birçok kamu kurumu, özel sektör, öğrencilerimiz, velilerimiz ve gazetecilerimiz aracılığıyla bu eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Afet farkındalığı ülkemizde son derece önemli. Ülkemiz varımız olduğu sürece dünyanın en etkin deprem kuşaklarından biri üzerinde yer alıyor. Ülkemizde 7 buçuk büyüklüğüne varan depremler olabilmekte. Bizde tüm vatandaşlarımızla beraber depreme ve diğer afetlere hazırlıklı olmak zorundayız. Amacımız afet farkındalığının vatandaşlarımıza verebilmek. Vatandaşlarımızın afetler olmadan önce önlemlerini alabilmesi, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini vatandaşlarımızın öğrenebilmesi” dedi.

Tüm iller ve Trabzon için yoğun bir şekilde çalışıldığını ifade eden Kıratlı, afet tehlikelerinin ve risklerinin azaltacaklarını belirtti. Kıratlı, “Elimiz de ki afetlerle ilgili yoğun çalışmalarımız var. Çok önemli hususlarımızdan bir tanesi tüm iller İl Risk Azaltma Planları yapıyor. Altın modül üzerinde ki planın 1'inci modülünü bitirdik. Trabzon'un afet risklerini belirleyeceğiz. Afet riskleri belirlendikten sonra hangi kamu kurumunun ya da özel sektörün afet öncesi ve sonrasında neler yapması gerektiğini sonuçları ortaya çıkacak, maliyetleri ortaya çıkacak ve afetle ilgili ne yapması gerektiğini bilecek. Bu şekilde de afet tehlikelerini ve risklerini azaltmış olacağız. Bu amaçla tüm illerimiz ve Trabzon için yoğun bir şekilde çalışmaktayız” açıklamalarında bulundu.