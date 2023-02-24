Afet bölgesinden dönen Başkan Genç izlenimlerini anlattı

Türkiye'nin 11 şehrini vuran deprem felâketi nedeniyle Ortahisar Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmaları yerinde görmek ve depremzedelere moral desteği vermek için bir haftadır bölgede bulunan Ahmet Metin Genç, Trabzon'a döndü.

İlk olarak depremden en çok etkilenen Hatay şehrinin Kırıkhan, Altınözü ve Aruz ilçelerini ziyaret eden Başkan Genç, Hatay'dan sonra Adıyaman'a geçerek belediye tarafından şehrin merkezinde kurulan çadırkent ile konteyner kentte incelemelerde bulundu. Çadırkentte barınan aileleri de ziyaret eden Başkan Genç, depremzede ailelere moral vererek, her türlü ihtiyaçları konusunda sonuna kadar destek vereceklerini iletti.

Adıyaman'dan sonra depremin büyük bir yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş şehrini ziyaret eden Başkan Genç, depremin merkez üssü olan Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde yapılan çalışmaları yerinde gördü. Kahramanmaraş'a koordinatör vali olarak atanan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan depremzedelerin acil ihtiyaçları ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Genç, depremin ilk gününden itibaren bölgeden ayrılmayan ve çok başarılı faaliyetlere imza atan Zorluoğlu'na teşekkür etti. Başkan Genç, Kahramanmaraş'ın Trabzon'un kardeş şehri olduğunu ve kentin tarihi dokusuna uygun olarak yeniden imarı için her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Genç, Zorluoğlu'na, kardeş şehir uygulamalarının bu tür zamanlarda öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

“Dünyaya örnek olacak bir yardımlaşma”

Kahramanmaraş'tan sonra Malatya ve Şanlıurfa'yı da ziyaret eden, buradaki depremzedelere maddi ve manevi olarak her türlü desteği vereceklerini aktaran Başkan Genç, “Devletimiz, STK'lar, hayırseverlerin çalışmaları ve yurtdışından gelen yardımlar sayesinde deprem bölgelerinde yaralar hızlıca sarılıyor. Çok büyük bir afet yaşadık. Çok geniş bir coğrafyayı etkileyen ve 11 ilimizde yıkıma neden olan bu afetin açtığı yaraları hep birlikte sarıyoruz. Depremin ilk gününden itibaren yurdun dört bir tarafından organize edilen yardım faaliyetleri gerçekten de büyük bir millet olduğumuz gösterdi. Dünyaya örnek olacak bir yardımlaşma ve dayanışma örneği sergiledik. Bu birlik ve beraberlik ruhu, bu dayanışma ruhu bizi bir kez daha Türk milleti olarak kenetledi. Acımız büyük, can kayıplarımız çok, belki telafisi mümkün olmayacak manevi kayıplarımız da olacak ama Türk milletinin bu tür afetler karşısındaki metaneti, yardımlaşma ve dayanışma ruhu hemen devreye girerek acımızı bir nebze de olsa da dindirdi” ifadelerini kullandı.

Depremden etkilenen birçok bölgeyi gezdiğini ve depremzedelerin en büyük tesellisinin gönderilen yardımlar ile Türk milletinin desteği olduğunu ifade eden Başkan Genç, “Asrın felaketini yaşadık. Bölge insanının, depremzedelerin en büyük tesellisi, en büyük destekçisi milletimizin gönderdiği yardımlar, destekler. Bunca kayba, bunca acıya rağmen yalnız olmadıklarını, Türk milletinin her zaman yanlarında olduklarını görüp moral buluyorlar. Hakikaten ülkemizin dört bir tarafından gönderilen yardımların maddi tarafından öte manevi tarafı da çok önemli. Yakınlarını, ailelerini yitiren, evlerinden, yurtlarından olan depremzede vatandaşlarımızı her şeye rağmen ayakta tutan da bu manevi destek. Ben bir kez daha afetin ilk gününden itibaren adeta hiçbir çağrı ve talimat beklemeden harekete geçen ve seferberlik edasıyla bölgeye yardım gönderen hayırseverlere teşekkür ediyorum. Arama kurtarma ekiplerimize, kolluk kuvvetlerimize, kamu görevlilerine, yöneticilere teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah en kısa zamanda bu zorlu günleri, bu acı travmaları hep birlikte el ele vererek atlatacağız” diye konuştu.