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Afganlı ailenin evinden çıkan dumanlar paniğe yol açtı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde Afganlı bir ailenin kaldığı evde çıkan yangın paniğe yol açtı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Afganlı bir ailenin kaldığı evde çıkan yangın paniğe yol açtı.


Alınan bilgiye göre, Hızırbey Mahallesi Kuloğlu Sokak'ta yaşayan Afganlı bir ailenin evinden bugün öğle saatlerinde dumanlar çıkmaya başladı. Olayı gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çıkan dumana hemen müdahale ederek yangının büyümesinin önüne geçti. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangının sobadan kaynaklandığı öğrenildi.


Öte yandan yangını duyup gelen Afganlı aile ise eve girmesi sonucu çıkan dumunlardan etkilendikleri gözlendi.

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