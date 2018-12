Ağaoğlu: "Aslanlar gibi sahada savaşan bir kadromuz var"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün hizmetinde olan ve aslanlar gibi sahada savaşan bir kadroya sahip olduklarını belirterek, "Şampiyon olacağız diye yola çıkmadık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup eden Trabzonspor ligin ilk yarısını averajla 2. sırada tamamladı. 8 sezonluk bir aranın ardından ilk kez zirvede yer alan bordo-mavililerde kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

"Şampiyon olacağız diye yola çıkmadık"

Ağaoğlu, her maçın zor olduğunu belirterek, "Geçen haftada söylemiştim. Biz maç maç gidiyoruz. Şampiyon olacağız diye yola çıkmadık. Kulübün idari disiplini bozulmuş, sportif disiplini bozulmuş, mali disiplini bozulmuş. Herhalde insanlar sürekli anlatmamıza rağmen bu gerçeklerin farkına varmadılar. Bunları toparlamanın belirli bir süreç alacağını söyledik. Bu arada planladıklarımızı da uygulayacağız. Trabzonspor bir kere uçuk-kaçık rakamlarla transfer yapacak bir kulüp değil. Borç 1 milyarı aşmış durumda. Trabzonspor artık geçmiş yıllarda yapmış olduğu o savurganlıkları, harcamaları, olağanüstü yüksek rakamlarla kadro kurma olayı, bizim yönetime gelmemizle tarihe karıştı. Israrla bir şey söylüyorum ama sahada bazı kafalar bunu yanlış anlıyor. Sahada mücadele eden ilk 11, 11 milyon Euro değerinde. Aldığımız kadro maliyeti 35 milyon Euro değerinde, insanlar bu 11'in üzerine Burak'ı, Onur'u ve Kucka'yı koyuyorlar. Ben sahada mücadele eden ilk 11 diyorum. Sahada mücadele eden kadronun değeri 11 milyon Euro ise demek ki siz 15 milyon Euro'luk kadro maliyetiyle bu ligde her zaman zirveye oynarsınız. Burada önemli olan bir kere takım oyununu oynamak" ifadelerini kullandı

Onazi'nin maalesef aşil tendomu koptu

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Onazi'den kötü haber aldıklarını belirterek, "Maalesef aşil tendomu koptu. Çok kötü bir haber, büyük bir ihtimalle sezonu kapattı. Onazi'nin aşil tendomu niye koptu? Israrla oynamak istediği için Sosa da aynı şekilde her maç oynamak istediği için, Abdulkadir sakat olmasına rağmen oynamak istedi. Yusuf Yazıcı ve Pereira aynı şekilde. Trabzonspor, takım futbolu oynuyor. Önemli olan bu. Bir ayniyet duygusuyla futbol adına savaşarak oynuyor. Bir kere bunu sağlamak lazımdı. Onun için önemli olan bu. Ben zirve mücadelesi veriyorum. Bu zirve mücadelesi sonunda şampiyonluk gelirse de, niye geldi deyip de elimizin tersiyle kenara itecek bir halimiz yok. Biz her maçta bu futbolu oynamaya, her maçı zorluk derecesi aynı olduğunu bildiğimiz için, her maçı aynı ciddiyetle oynamaya özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sabah Onazi ile konuştum"

Sabah maç öncesi Onazi ile konuştuğunu söyleyen Karadeniz ekibinin başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu maçı çok fena bir şekilde kazanacağız diyordu. Çok istekli ve arzuluydu. Şanssızlık işte. Sakatlığının ardından Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin'e sordum; '1461 Trabzon'da onun yerine oynayacak 1-2 oyuncu var. Burası futbolcu fabrikası' dedi."

"Takım halinde savaşıyorlar"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takım olarak savaştıklarını belirterek, "Takımımız tam bir aile oldu ve takım halinde savaşıyorlar. Birbirlerine olan inançları ve takıma olan inançları üst düzeyde. Hepsinden önemlisi de paralarını ödememiz lazım. O konuda baya bir mesafe aldık. 1461 Trabzon ve U21 takımlarımız var bunu çok efektif olarak kullanacağız devre arasında. Planladığımız ve programladığımız bir şeydi. Çok şükür ülkeye bugün buradan çok önemli mesajlar verdik" sözlerini sarf etti.

"Mesajlar telefonumda duruyor"

Ağaoğlu, Trabzonspor olarak sokağa atacak paralarının olmadığını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Ortaya koyduğumuz mücadele belli. Şansımız yardım ederse, taraftarımız desteği esirgemediği sürece yolumuza devam edeceğiz. Bir takım çatlak seslere de kulak asmasınlar. Çok şeyler söylendi biz geldiğimizde, mesajlar telefonumda duruyor. Sezon bittiği zaman hepsinin yüzlerine söyleyeceğim. Daha zamana gelmedi. Lig 2'den, İran'dan oyuncu alınır mı diyenler, Trabzonspor'u rezil ettiniz diyenlere sezon sonunda inşallah gereken cevabı veririz."

"Camiamız özlediği , arzu ettiği futbolu sahaya yansıtmak birinci önceliğimiz"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, lige maç maç baktıklarını vurgulayarak, "Son 5 maçtır çok iyi oynuyoruz. Beşiktaş'ı elimizden kaçırdık. Aslında o maç kazanılmış bir maçtı. Oynanan futbol ilerisi için umut veren bir futbol. Hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçireceğimize inanıyorum. Camiamızın özlediği, arzu ettiği futbolu sahaya yansıtmak birinci önceliğimiz" şeklinde konuştu.

"Takas falan gündemimizde yok"

Burak Yılmaz'ın Oğuzhan Özyakup ve Tolga Zengin karşılığında Beşiktaş ile takas ile verileceği yönündeki iddialarla ilgili olarak ise Ağaoğlu, "İnsanlar neden biz kadromuzdan memnun değil. Herkesin beklentisi olabilir. Yüksek beklentiyi artık yanlış algılamamak lazım. Yıldız oyuncu dediler biz geldiğimizde ne dedik. Tek bir yıldız var o da Trabzonspor. Yıldız oyuncu diye bir kavram yok. Hiç kimse bu kulübün üzerinde olamaz dedik. Bugün bu kulübün hizmetinde olan ve aslanlar gibi savaşan bir kadro var sahada. Bu söylentiler bu kadroya haksızlık ve saygısızlıktır. Lütfen bu kadroya saygısızlık yapmayalım.Bu kadroyla haksızlık yapmayalım. Bu tür söylentiler bu kadroya, sakat oyuncularımıza saygısızlıktır. Takas falan yok. Kadrodan vedalaşacağımız oyuncular olabilir. Israrla pişirip pişirip önümüze getiriyorlar. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Çok radikal kararlar aldık ve ne yaptığımız bilerek aldık bu kararları. Biz Trabzonspor'un hizmetindeyiz. Zamanı gelince sağ gözünüzü, zamanı gelince iki gözünüzü budağa sokmasını bileceksiniz. Siz belki ortalıkta kör dolaşacaksınız ama takımı layık olduğu yere taşıyacaksınız. Bizim temel prensibimiz" diyerek sözlerini tamamladı.