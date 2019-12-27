Ağlara artık balık takılmıyor

Trabzon Faroz Balıkçılarında uzun yıllardan beri kıyı balıkçılığı ile uğraşan balıkçılar, Karadeniz'in artık eskisi gibi balık vermediğini belirterek evlerine bile balık götüremediklerini söylüyorlar.

Son yıllarda balık avında önemli ölçüde azalma yaşandığına dikkat çeken balıkçılar, eskiden denize attıkları balıkları şimdi mumla arar hale geldiklerini ifade ederek 30-40 yıl önce avlanan balıkların şimdilerde yüzde 5'ini bile avlayamaz olduklarını söylüyor.

Karadeniz'de bir zamanlar orkinos avlandığını, o dönemler tutulan ince balıkların denize atıldığını belirten balıkçılar böyle gitmesi durumunda artık denize açılamayacaklarını ifade ediyor.

Balıkçılardan İbrahim Usta, az miktarda tuttukları balıklarla geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını belirterek kıyı balıkçılığın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Usta “Bir zamanlar Karadeniz'de orkinos bile avlanırdı. Bugünlerde ise onlarca balık türünün neredeyse yok olduğuna şahit oluyoruz. Özellikle son birkaç yıldır denizlerimiz av vermez oldu. Bunun çok farklı nedenleri olduğunu biliyoruz ancak bu nedenlerin yanında özellikle büyük balıkçı teknelerinin kıyıya yakın yerlere ağ sarması bizi olumsuz etkiliyor. Yaklaşık 30-40 yıl önce avlanan balığın yüzde 5'nin bile avlayamaz olduk. Az da olsa tuttuğumuz mezgit, istavrit, barbun gibi balıklarla geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Eskiden ince mezgiti denize atardık şimdilerde o ince mezgitleri artık arar olduk. Tüm bu olumsuzlukların yanında ağların pahalı olması kıyı balıklarının belini büküyor” dedi.