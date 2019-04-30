İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Ahıra giren aç ayı koyunlara saldırdı

Trabzon’un Araklı ilçesi Çankaya mahallesinde bir ahıra giren aç ayı koyunlara saldırdı.

Trabzon'un Araklı ilçesi Çankaya mahallesinde bir ahıra giren aç ayı koyunlara saldırdı.


Alınan bilgiye göre, ilçenin Çankaya mahallesi mezrasındagece saatlerinde gelen ayı, Musa Akgün'e ait ahıra girerek koyunlara saldırdı. Olayda, ayının saldırdığı koyunlardan 10'dan fazlasıtelef oldu. Olayda yaralanan koyunlarınolduğuve ahırdan kaçan koyunlar için köylüler gece saatlerinden itibaren çevrede arama yaptıkları öğrenildi. Saldırının ardından, olay yerine çağrılan jandarma ekiplerince incelemelerde bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.