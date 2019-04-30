Trabzon'un Araklı ilçesi Çankaya mahallesinde bir ahıra giren aç ayı koyunlara saldırdı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çankaya mahallesi mezrasındagece saatlerinde gelen ayı, Musa Akgün'e ait ahıra girerek koyunlara saldırdı. Olayda, ayının saldırdığı koyunlardan 10'dan fazlasıtelef oldu. Olayda yaralanan koyunlarınolduğuve ahırdan kaçan koyunlar için köylüler gece saatlerinden itibaren çevrede arama yaptıkları öğrenildi. Saldırının ardından, olay yerine çağrılan jandarma ekiplerince incelemelerde bulunuldu.