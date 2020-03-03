Ahmet Ağaoğlu: "2-1'lik skor avantaj da değil dezavantaj da"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe karşısında aldıkları 2-1'lik skorun avantaj veya dezavantaj olmadığını belirterek, Kadıköy'e avantajlı sayılmayacak ama mücadelenin neticesinin belli olacağı bir maça çıkacaklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, aldıkları şehit haberlerine çok üzüldüklerini belirterek, "Trabzonlu bir kardeşimiz şehit oldu. Böylesine acı dolu günlerde futbol konuşmak gelmiyor insanın içinden. Basit bir şey söyleyecek olursak Fenerbahçe karşısında alınan 2-1'lik skor avantajlı bir skor değil ama dezavantajlı bir skorda değil. Kadıköy'e avantaj sayılmayacak ama mücadelenin neticesinin belli olacağı bir maça gideceğiz. En azından ikinci maça 40 günlük bir sürenin olması iki takım açısından da iyi olacak. Çünkü bizde çok yoğun bir maç trafiğine giriyoruz. Hakemin kararlarına gelince çok tartışmalı pozisyonlar oldu. Benim beğendiğim hakemlerden birisi ama hiç yakışmadı bu maç ona. Neticede yarı final maçı Türkiye'nin en formda hakemlerinden birisi, ya yorgundu yada maça fazla konsantre olamadı" dedi.

"Aytemiz Alanyaspor maçının gününün değişmesi lazım"

Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak olan maç saatiyle ilgili olarak ise Ağaoğlu, "Alanya maçıyla ilgili olarak hiç hoş olmayan bir tarih belirlendi. Milli maç arasından sonra Cuma günü Alanya maçını koymuşlar. TFF ile yaptığımız görüşme sonrası yayıncı kuruluşun isteği doğrultusunda olduğu belirtildi. Tamam da bizim 10 milli maç oynayacak oyuncumuz var. Bunlardan bir tanesi Gana'dan gelecek, bir tanesi de Meksika'dan gelecek. Fimlip Novak Alanya'da oynanacak olan maç saatinden ya olur ya olmaz. Bunu yaparken ne düşündüklerini anlamıyorum. TFF topu yayıncı kuruluşa attı. Yayıncı kuruluştan da şu ana kadar muhatap bulamadık. Kesinlikle ve kesinlikle bu maçın günün değişmesi lazım. 10 tane futbolcu milli takımdan dönüyor. Bunların ince hesaplanması lazım. Bu yanlıştan dönerler diye düşünüyorum" dedi.

"Maç maç bakıyoruz"

Yoğun bir maç trafiğinin kendilerini beklediğini belirten Ağaoğlu, "Maç maç bakıyoruz. Hiç bir maç kolay değil. Zirve mücadelesi yapan takımlarla. alt sıralarda mücadele eden takımlar çok zorlu bir viraja girdi. Buda köprüden önceki son çıkış az hata yapan, daha fazla mücadele eden arzu ettiği sonucu arzu ettiği noktaya herhalde son haftaya kadar mücadele süreceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Bu şehirden hak etmediği parayı alarak gidenlerin sayısı az değil"

Daniel Sturridge'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileyen Ağaoğlu, "İyi bir oyuncuydu karakter olarak baktığımız zaman ayrılırken sergilediği tutum ve davranış nasıl bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Bu takımdan ve bu şehirden hak etmediği parayı alarak tan giden insanların sayısı az değil. Özellikle biz yönetime geldikten sonra UEFA'da ve FIFA'da oyuncuların ve teknik adamların sayısı hiç de azımsanacak sayıda" dedi.