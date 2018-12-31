Ahmet Ağaoğlu: "Gücümüze inanarak ve hiçbir koşulda karamsarlığa kapılmadan yol alacağız"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu yeni yıl sebebiyle yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamasında 2019 yılının ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini dileyen Başkan Ağaoğlu, yeni yılın Trabzonspor taraftarlarının beklenti ve özlemlerini gidermek için de yeni bir başlangıç olmasını temennisinde bulundu.

"Gücümüze inanarak ve hiçbir koşulda karamsarlığa kapılmadan yol alacağız"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'u her daim ileriye taşıma gayreti içinde olacaklarını belirterek, " Gücümüze inanarak ve hiçbir koşulda karamsarlığa kapılmadan yol alacağız. Bizler Trabzonsporumuzu her daim ileriye taşımanın heyecanı ve gayreti içinde yolumuza devam ederken karşılaşacağımız engeller bizi yıldırmamalı. Bugün gelinen nokta itibarıyla sahada mücadelesi ile bizi onurlandıran, özlediğimiz oyunu ve duruşu sergileyen bir takım var. Bunun tadını çıkardığımız ve mükafatını aldığımız bir sene diliyorum. Şahsen ben, Bordo-Mavili futbolcularımızın sahadaki mücadelelerinden ve büyük Trabzonspor ailesinin birlik ve dayanışmasından doğacak başarılarla dolu bir senenin bizleri beklediğine tüm kalbimle inanıyorum" dedi.

"Bu senede ekonomik darboğazın pençesinden geçeceğiz"

Ağaoğlu, yönetim olarak geride bıraktığımız sene olduğu gibi bu sene de ekonomik darboğazın pençesinde geçeceklerini belirterek, " Taraftarlarımızdan bu durumu göz önünde bulundurmalarını önemle rica ediyorum. Trabzonsporumuz bir kurtuluş mücadelesi vermektedir. Yeniden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmaya çalışmaktadır. Bizler bunları yaparken büyük camiamızın bizimle birlikte yanyana durması, bugüne kadar yaptığımız işlerin ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. Biz biriz, biz Trabzonsporuz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı, "Yeni yılda da temel hedeflerimiz olan açıklık ve şeffaflıktan ödün vermeden yeni gelir kalemleri, yeni sponsorluklar oluşturarak kulübümüz için var gücümüzle çalışıyor olacağız. Şahsım ve yönetim kurulum adına, Bordo-Mavi formayı terleten tüm sporcularımıza, teknik ekiplerimize, kulübümüzün profesyonel çalışanlarına, iş ortaklarımız ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. 2019 yılı, Trabzonspor camiasına, taraftarlarımıza, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirsin" ifadelerini kullandı