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Ahmet Ağaoğlu soyunma odasına inerek teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 8 yıl sonra Fenerbahçe karşısında alınan galibiyet sonrası soyunma odasına inerek teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti.


Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından yönetim kurulu üyeleriyle birlikte soyunma odasına inerek galibiyet sevincine ortak oldu. Teknik Direktör Ünal Karaman ve oyuncuları tek tek tebrik eden Başkan Ahmet Ağaoğlu, oynanan oyundan ve alınan galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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