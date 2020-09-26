Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla bir araya geldi

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, bugün Karadeniz Teknik Üniversitesi Sahil Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Başkan Yardımcıları Ertuğrul Doğan ve Emin Kahraman'ın katıldığı kahvaltıda basın mensupları ile yönetim kurulu üyeleri güncel konular üzerine değerlendirmede bulundu.

TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, toplantının sonunda Başkan Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerine organizasyon için teşekkür etti.