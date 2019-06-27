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Ahmet Ağaoğlu'na sürpriz 61. yaş günü kutlaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na 61.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na 61. yaş günü sebebiyle sürpriz kutlama yapıldı.


“Pulim” şarkısıyla milyonların beğenisini kazanan şarkıcı Seren Uzun, başkan Ağaoğlu'na 61. yaş günü dolayısıyla sürpriz bir kutlama yaptı. Ağaoğlu'nu İstanbul'daki ofisinde ziyaret eden Uzun, bordo-mavi renklerden oluşan Karadeniz Taka'sı şeklindeki pastayla sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Uzun, o anı sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.


Sürprizden dolayı bir hayli şaşırdığı ve mutlu olduğu söylenilen Ağaoğlu'nun, “Bana her yaş 61” diye de espri yaptığı öğrenildi.


Ağaoğlu'nun, Uzun ile yeni sezon öncesi Trabzonspor için bir proje üzerinde çalışma yürüttükleri de geçmiş günlerdeki bir söyleşide kamuoyuyla paylaşılmıştı.

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