AK Parti İl Başkanı Revi: “Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Sürmene'ye yapılması planlanan deniz üssü için Trabzon'a gelecek”

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Trabzon'un Sürmene ilçesinde yapılması planlanan Deniz Donanma Komutanlığı için gerekli altyapı çalışmalarını ve planlarını incelemek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un önümüzdeki günlerde Trabzon'a geleceğini belirtti.

Trabzon'un güçlü bir altyapı ile geleceğe hazırlandığının altını çizen Revi “ AK Parti olarak siyaset sahnesine çıktığımız günden bu güne kadar Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'de ve Trabzon'da büyük projeler gerçekleştirdik. Sürmene ilçemizde yapılması gündemde olan Gölcük benzeri bir Donanma Komutanlığı için gerekli çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a detaylı şekilde rapor edeceğiz. Askeri yetkililerimiz kendi alanları ile ilgili çalışmalarını yapıyor. İnşallah bu proje de hayata geçerse Trabzon'un bölge merkezi olması yolundaki en büyük adımlardan birisi daha atılmış olur” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan onay yazısı beklenirken bakan geliyor

Öte yandan Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaklaşık 60 dönümlük arazide kurulması planlanan 9. Deniz üssü fırkateyn, denizaltı ve hücumbot gibi donanmanın ana vurucu unsurlarına lojistik destek sağlayacak. Geçtiğimiz Temmuz ayında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal Sürmene'ye gelerek bölgede incelemelerde bulunurken, Sürmene Beye Başkanı Rahmi Üstün, ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Sürmene'ye deniz üssü kurulması ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan onay yazısının beklendiğini belirtmişti.