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AK Parti İl Başkanı Revi'nin acı günü

AK Parti İl Başkanı Haydar Revi’nin geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden annesi Hüsniye Revi, bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

AK Parti İl Başkanı Haydar Revi'nin geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden annesi Hüsniye Revi, bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna dualarla uğurlandı.


Ortahisar İlçesi Yeşilvadi Mahallesi'ndeki Merkez Camiinde kılınan cenaze namazına, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Baş denetçisi Şeref Malkoç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar İlçe Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş ve sevenlerine katıldı.


Anne Revi, kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde aile mezarlığında toprağa verildi.

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