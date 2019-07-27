AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş fındık fiyatlarını değerlendirdi

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatlarını değerlendirdi.

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, açıklanan fındık fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üreticiye sahip çıktığını belirterek, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, fındık hasadı başlamadan fındıkta taban fiyatı açıklamış ve üreticinin istismar edilmesini engellemiş ve üreticiye sahip çıkmıştır. Açıklanan fiyatlarla birlikte üreticimiz emeğinin karşılığını alabilecektir. Kilogram başına yapılacak yaklaşık 2 liralık destekle fiyatlar 19 lira seviyelerine kadar çıkabilecektir. Fındık rekoltesinin geçtiğimiz yıllara oranla çok daha yüksek olduğu bir dönemde, Karadeniz insanının büyük bir çoğunluğunu ilgilendiren fındıktaki taban fiyatlar, üreticimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır” dedi.

Üreticiye ‘Sabırlı Ol' uyarısı

Başkan Altunbaş, üreticileri ürünü pazara indirme konusunda uyardığı açıklamasında, “Serbest piyasa ekonomisinde, açıklanan fiyatların daha yüksek rakamlara ulaşması mümkündür. Üreticiler, fındığı pazara indirirken sabırlı olmalı ve doğru zamanı beklemelidirler. Özellikle, halk arasında ‘emanet' olarak tabir edilen usule başvurmamaları yararlarına olacaktır. Üreticimizin menfaatlerini gözeterek bu kararların alınmasından dolayı başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, Fındık Çalışma Grubu'nda bulunan milletvekillerine üreticilerimiz adına çok teşekkür ediyoruz” diyerek fiyatların bölge ekonomisi başta olmak üzere tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.