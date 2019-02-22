AK Parti Ortahisar ilçe başkanı Temel Altunbaş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mitingine davet etti

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, gerçekleştirdikleri seçim programlarıyla alakalı açıklama yaparak, Trabzon halkını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hafta sonu Trabzon'da gerçekleştireceği mitinge davet etti.

Başkan Altunbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'u önemsediğini belirterek, Trabzon halkının aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı önemsediğini vereceği destekle göstereceğine inandığını söyledi.

Altunbaş açıklamasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yönelik yoğun bir çalışma programı içerisinde olduklarını söyleyerek, “AK Parti olarak Trabzon ve Ortahisar'daki çalışmalarımızda vatandaşımızın tamamına hitap eden bir anlayışı benimsiyoruz. ‘Gönül belediyeciliği' olarak adlandırdığımız yeni dönem; herkesin herkese rahatlıkla ulaşabildiği, iç içe olabildiği ve birlikte huzur içerisinde yaşayabildiği, ayrı gayrının olmadığı bir belediyecilik anlayışını vatandaşlarımızla buluşturacak” dedi.

-"Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'u önemsiyor"

‘Trabzon Cumhurbaşkanımız için her daim önemli olmuştur.' diyen Altunbaş, “Trabzon, bölgenin önemli ticaret ve turizm kentlerinden. Kültürel yapısı ve tarihiyle kadim bir şehir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız ReEcep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta sevgisini ve ilgisini dile getirdiği bir şehir. Hafta içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum şehrimizi ziyaret etti. Esnafımızı ve vatandaşımızı gezdik. Şehrimizde devam eden projelerle ilgili toplantılar gerçekleştirdik. Geçen hafta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan'I kentimizde ağırladık. Aynı şekilde devam eden projelerin yanı sıra yeni projelerin müjdesini aldık. 23 ve 24 Şubat tarihlerinde ise şehrimizin evladı, ülkemizin gururu olan kıymetli İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu ağırlayacağız. Atatürk Alanı 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda 23 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek mitinge tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Trabzon'un Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımız için ne kadar önemli bir kent olduğu ard arda gerçekleştirilen ziyaretlerden ve yapılan yatırımlardan rahatlıkla anlaşılmaktadır. Bizlere düşen de bu ilgi ve alakaya coşkulu ve kalabalık desteğimizi göstermektir” şeklinde konuştu.