AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş imam hatip lisesini ziyaret etti.

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nu ziyaret etti.

Başkan Altunbaş, ziyarette, okul müdürü Ali Taşan'dan yapımı devam eden öğrenci yurdu ile tamamlanan konferans salonu ve okul hakkında bilgiler aldı. Okulda bulunan atölyeleri ve kütüphaneyi de gezen Altunbaş, sınıflarda ders işleyen öğrencilerle bir araya gelerek başarılar diledi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Altunbaş, okul ve yurt hakkında bilgiler verdi. Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ile Trabzon'da öğrenci kabul eden 12 okuldan biri olduğunu söyleyen Altunbaş, “Okul, 24 derslikten oluşuyor ve 228 öğrencisi bulunuyor. Okulda, fen, teknoloji, fizik, kimya ve görsel sanatlar gibi alanlara özgü çalışma atölyeleri bulunuyor. 22 kişilik sınıflarda eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için her şey son sistem teknoloji ile donatılmış” dedi.

Okulun konferans salonunun tamamlandığını ve zengin kütüphane içeriğine sahip olduğunu aktaran Altunbaş, “Okulda, içerisinde internet ağı olan, dijital kitap içerikleri ile ( e-kitap, z-kitap ) zenginleştirilmiş, öğrenciye dilediği zaman destek verecek kütüphane kavramı olarak tanımlanan Z-Kütüphane öğrencilere ve öğretmenlere hizmet veriyor. Bunun yanında, öğrencilerin sosyal etkinliklerini gerçekleştirecekleri, tiyatro, konferans, söyleşi gibi faaliyetleri yapabilecekleri 330 kişilik konferans salonu da tamamlandı. Modern bir şekilde dizayn edilen konferans salonu, yapısı ve özellikleri itibariyle de Trabzon için önemli bir kazanım oldu” diye konuştu.

Okulun yurt yapımında son aşamaya gelindiğine de değinen Altunbaş, “Okul, puanla öğrenci alımı gerçekleştirdiği için uzaktan gelen öğrenciler var. Öğrencilerin daha rahat bir ortamda, ulaşım ve konaklama problemini ortadan kaldıracak 200 kişilik öğrenci yurdunun inşaatında son aşamaya gelinmiş durumda. Eğitim-öğretim yılının ikinci yarısına kadar bitirilmesi hedefleniyor. Tüm bu çalışmalar bittikten sonra da okulun çevre düzenlemesi tamamlanıp, spor ve rekreasyon alanları sonlandırılacaktır. Her yönüyle dört dörtlük bir eğitim yuvası şehrimize kazandırıldı. Buradan yetişen öğrencilerimiz, hem kentimizin hem ülkemizin geleceği olacaklar. Bilim insanı, iş insanı, siyasetçi ve bürokratlar, sporcular, sanatçılar çıkaracak yeterlilikte bir donanıma sahip. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm öğrenci kardeşlerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.