AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş mahalle başkanlarıyla toplandı

Başkan Altunbaş, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri öncesi, ilçedeki 85 mahalle başkanıyla parti binasındaki Şehit Sedat Kaplan Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Cumhur İttifakı AK Parti Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç'in de katıldığı toplantıda, Altunbaş sandıkların önemine dikkat çekti.

Seçim günü uyarısı

Seçimlerin sandıkta kazanıldığı mottosunu hatırlatan Altunbaş, mahalle başkanlarına “Pazar günü, sandıklardaki görevli arkadaşlarımız sabahın erken saatlerinden sonuçların Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilene kadar diri bir şekilde görevlerinin başında olacak. Gerekli tüm eğitimler tamamlanarak bilgilendirmeler yapıldı. Seçimde tüm teşkilatımız daha önceki seçimlerde olduğu gibi sandığa sahip çıkacaktır. Seçim günü sandığa henüz gitmemiş olan çevremizdeki insanları sandığa yönlendirme hususunda gerekli gayreti ve çabayı gösterelim. Sandıklar namustur ve demokrasinin tezahürüdür. Namusumuza ve demokrasimize sahip çıkacağız” şeklinde hitap etti.

İstikrar ve beka vurgusu

Ortahisar ilçesinde, 682 sandıkta 216 bin seçmenin kayıtlı olduğunu söyleyen Altunbaş, “İlçemizde, 2'si seyyar, 1'i cezaevinde olmak üzere toplamda 682 sandık var. Cumhur İttifakı olarak sandıklarda gerekli görevlendirmelerimizi tamamladık. Sandık yönetim kurulu üyelerimiz ve müşahitlerimiz hazır. Hepimiz son ana kadar, bu seçimin ülkemiz üzerine oynanmaya çalışılan ekonomik savaşa karşı verilen bir mücadele olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Son olarak Londra'dan denediler ama başaramadılar. Milletimizin desteği ve gücüyle başaramayacaklar. İstikrarımızı bozmalarına, bekamızı sarsmalarına, ekonomiyle bizi vurmalarına izin vermeyeceğiz. Sandığa da sahip çıkacağız, demokrasiye de sahip çıkacağız, istikrarı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.