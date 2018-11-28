AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş'tan yerel seçim açıklaması

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Murat Zorluoğlu'nun, teşkilat olarak yanında ve destekçisi olduklarını söyledi.

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilen Murat Zorluoğlu'na teşkilatların sonsuz desteğini vereceğini söyledi.

AK Parti'nin gücünün ortak hareket etmesini bilen teşkilat yapısından aldığını söyleyen Altunbaş, “Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Cumhurbaşkanımız ve partimizin Genel Başkanı, dava liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Murat Zorluoğlu aday gösterilmiştir. Kendisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki tecrübeleri, vali ve belediye başkanı olarak yaptığı çalışmalarla son derece deneyimli ve üretken bir isimdir. Bizler, AK Parti Teşkilatı olarak, dava liderimizin almış olduğu kararın sonuna kadar arkasında ve destekçisiyiz. Bizim davamızın gücü, birlikteliğimizden, ortak hareket etmemizden gelir. Bu ahvalde, ‘Önce millet önce memleket' diyerek yerel seçimler için yola çıktık. Tüm teşkilatlarımız da bu bilinçle saha çalışmalarını sürdürecektir.” diye konuştu.

‘Teşkilatın desteği arkasındadır'

AK Parti Ortahisar Teşkilatı'nın seçime hazır olduğunu belirten Altunbaş, “Ortahisar olarak, gerek mahalle başkanlarımız, gerek kadın ve gençlik kolları ile teşkilatımızın tamamı seçimlere hazırdır ve sahadadır. Adayımız Murat Zorluoğlu'na teşkilatımız güçlü desteğini vermeye hazırdır. Bir kişinin dahi aksini düşünmesi söz konusu olamaz. Çünkü biz, birlikte var olduğumuzu bilen, önce hizmet için, şehirleri AK Belediyecilik ile buluşturmak için çalışan bir partiyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oldukça önemsediği kadim şehir Trabzon'u AK Parti'nin belediyecilik hizmetleriyle daha ileriye taşımak için hepimiz sorumluluğumuzun farkındayız.” dedi.

Trabzon'un AK Parti belediyeciliği ile son 10 yılda önemli yatırımlar aldığını vurgulayan Altunbaş, “Trabzon, son iki dönemdir AK Parti ile birlikte Sayın Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun başkanlığında önemli yatırımlar aldı. Kentsel dönüşüm projeleri, sahil dolgu projeleri, alt yapı hizmetleri, doğalgaz, baraj, sosyal yaşam alanları, spor tesisleri ve bunun gibi şehrimize katkı sağlayan, halkımızın hizmetine sunulan bir çok proje, Büyükşehir Belediye Başkanımız Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile birlikte AK Parti eliyle hayata geçirildi. Halen devam etmekte olan Gülcemal, katlı otopark, projelendirilen hafif raylı sistem gibi yatırımlarımız da inşallah yeni dönemde bitirilip Trabzon'un ve milletimizin hizmetine sunulacak. Sayın Gümrükçüoğlu'na şehrimize hizmetlerinden ötürü teşkilatımız müteşekkirdir. Kendisine teşekkür ediyorum. Yolu açık olsun demiyoruz. Çünkü bizler hep aynı yolda aynı hedefteyiz” ifadelerini kullandı.