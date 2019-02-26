AK Parti Ortahisar Seçim Koordinasyon Merkezi yoğun kalabalığın katılımıyla gerçekleşti

AK Parti'nin Trabzon Ortahisar'da yürüttüğü seçim çalışmalarının koordinesini sağlayan ve programları düzenleyen Ortahisar Seçim Koordinasyon Merkezi, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, Cumhur İttifakı AK Parti Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, mahalle başkanları ile yöneticiler ve çok sayıda teşkilat mensubunun katıldığı törenle açıldı.

Uzunsokak'ta bulunan SKM'nin açılış kurdelesinin kesiminin ardından AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, açılışa katılan partililere hitaben bir konuşma yaptı.

Altunbaş, seçim çalışmalarının plan ve programlamalarının yapıldığı SKM'nin açılışını hep birlikte gerçekleştirdiklerini söyleyerek başladığı konuşmasında, “Çalışmalarımızı hep birlikte teşkilat olarak yapıyoruz. Ancak şöyle bir tehlike görüyoruz; o da ‘Ben partideki şu kişiye gönül koydum, kırıldım. Ona ulaşamadım, bu beni kapısından içeri almadı' diye serzenişe bulunmasıdır. Akabinde de, ‘Ben bu dönem AK Parti'ye oy vermeyeceğim' demesidir. Bu noktada şunu ifade emek istiyorum; Bizlerden, teşkilat mensubu arkadaşlarımızdan, onların yapmış olduğu bir yanlış ve eksikten dolayı sizler sadece o arkadaşları veya bizi cezalandırmıyorsunuz. AK Parti'ye oy vermeyeceğim' derken siz, AK Parti'nin Ortahisar'da ve ilimizde yapacak olduğu hizmetlere de ceza kesmiş oluyorsunuz. Sadece bu değil, ülkemize yapılacak hizmetlere de ceza kesmiş oluyorsunuz. Mazlumlara, mağdurlara yardımcı olmaya gayret eden, onların tek umudu olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesini de sekteye uğratmış oluyorsunuz. Ceza keserken, ona buna değil, asıl cezayı mazlumlara, mağdurlara kesmiş oluyorsunuz" diye konuştu.

Altunbaş, konuşmasının devamında dünyanın birçok yerindeki mazlum insanların kendilerinden beklentileri olduğuna değinerek, “Suriye'de, Yemen'de, Sudan'da, Doğu Türkistan'da bizden beklentileri olanlar var. Dünyanın bir çok bölgesinde mazlum ve mağdurların bu ülkeden beklentileri var. Bu beklentiyi karşılayan bir liderimiz var. O da, Recep Tayyip Erdoğan'dır. O, bu mücadeleyi sürdürürken sizlerden aldığı destek ve güçle yürütüyor. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun ifadesiyle, '50 gramlık oy pusulasıyla Türkiye düşmanlarına, mazlum ve mağdura operasyon yapmak isteyenlere destek veriyoruz.' Kime destek veriyoruz? Cumhurbaşkanımıza destek veriyoruz. Ülkemizin bu mücadelesine destek veriyoruz. Bu hususu gözden kaçırmamanızı özellikle istirham ediyorum. Bu propaganda yapılıyor. İlimizin, ilçemizin, ülkemizin cezalandırılmasına müsaade etmeyelim. Seçim koordinasyon merkezimizin hayırlara getirmesini diliyor ve katılımından dolayı herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Açılış programı, dilek ve temennilerin bahsedildiği konuşmaların ardından son buldu.