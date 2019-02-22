İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Sürmene Belediye Başkan adayı Rahmi Üstün, seçim çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Sürmene Belediye Başkan adayı Rahmi Üstün, seçim çalışmalarını sürdürüyor.


AK Parti Sürmene Belediye Başkan adayı olan Rahmi Üstün seçim çalışmalarını Soğuksu Mahallesi'nde sürdürdü. Cumhur İttifakının ortak adayı olan Rahmi Üstün'e seçim çalışmalarında AK Parti Sürmene İlçe Başkanı Hüseyin Azioğlu ve yönetim kurulu, AK Parti Gençlik Kolları, belediye meclis adayları, AK Parti Kadın Kolları, MHP Sürmene İlçe Başkanı Hamit Küçükali ve yönetim kurulu üyeleri ile ülkü ocakları destek verdi. Soğuksu Mahallesine ziyarette bulunan Rahmi Üstün, mahalle halkı tarafından ilgiyle karşılandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.