AK Parti Trabzon İl Başkanı Mumcu Sümela Manastırı'ndaki restorasyon maliyetini açıkladı

Sezgin Mumcu, restorasyon çalışmaları kapsamında bugüne kadar geçen 6 yıllık sürede 57 milyon TL ödenek kullanıldığı söyledi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan Sümela Manastırı'nın Anadolu'daki en önemli manastırlardan birisi olduğunu ve 2000 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi içerisine alındığını hatırlatan Mumcu, "Doğanın içerisinde eşsiz güzelliğiyle Dünya Daimi Miras Listesi'nin de en önemli adaylarından biri. Bizler bu mirasa sahip çıkıyoruz. Sümela Manastırı'nda başlattığımız restorasyon çalışmaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 57 milyon TL ödenek kullanılmıştır" dedi.

Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmalarının çok kapsamlı ve hassas bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu "Binlerce yıllık tarihi bir geçmişi olan Sümela Manastırı'nda özellikle taş düşmeleri yaşanması sebebiyle can güvenliği tehlikesi vardı. Bu kapsamda yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında; Manastır içindeki binaların risk altında olması, can ve mal güvenliği açısından çok büyük tehlike arz etmesi nedeniyle endüstriyel dağcılar tarafından çalışmalar yürütüldü. Kaya yüzeyinde kontrollü yamaç temizliği, çeşitli ölçülerde ankrajlar, bariyer yapımı, çok sayıda kalıcı ankraj ve gergi halatları yapılmış, kaya yüzeylerine yüksek çekerli çelik tel ağ ile kaplama yapımı, manastır iç yapıları üstünde yükselen doğal mağara tavanında yüksek dayanımlı çelik tel ağ yapımı ile manastır üzerinde bulanan kaya yüzeylerinde geniş ölçekli bir iyileştirme ve destekleme çalışması yapıldı. Bununla birlikte Manastır içerisinde yer alan birimlerde özgün olmayan uygulamaların sökülerek özgün malzeme ile değişimi ve diğer imalatlar gerçekleştirildi Bu kapsamlı restorasyon çalışmalarında 5 mühendis, 30 endüstriyel dağcı, 55 teknik eleman ve 10 Restoratör görev yaptı" diye konuştu.

Sümela Manastırı'nın Trabzon turizmi için büyük önem taşıdığının altını çizen Mumcu "Sümela Manastırı yalnızca bölgemizin ve ülkemizin değil dünyanın en önemli kültürel mirasları arasında. Buraya yerli ve yabancı turistler büyük ilgi ve alaka gösteriyorlar. Bizler de hem bölgemizin vitrini olan hem de şehrimize ve ülkemize önemli turizm geliri sağlayan Sümela manastırı'nın restorasyon çalışmalarına AK Parti hükümetleri olarak büyük önem verdik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan özellikle tarihi ve kültürel miraslarımız arasında bulunan tüm eserlerin restorasyon çalışmalarını yakınen takip ettiler. Kendisine hemşehrimiz hem de ülkemiz adına bu hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sümela Manastırı'nda sürekli devam eden bir restorasyon çalışması olduğunu vurgulayan İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu "Sümela Manastırı devasa bir kültürel miras. Burada bir yandan restorasyon çalışmalarımız devam ederken diğer bir yandan da tamamlanan restorasyon çalışmalarının açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Günümüze kadar devam eden restorasyon çalışmaları dolayısıyla bugüne kadar hiç ziyarete açılmamış olan misafirhane, manastırın kuzeyinde yer alan şapel, keşiş ve inziva odaları; ayrıca kiler, mahzen gibi bölümlerle birlikte terasların restorasyonları tamamlanmış olup Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un teşrifleriyle yarın saat 18.00-19.00 arasında açılış programı düzenlenecek. Sümela Manastırı bölgesindeki otopark alanında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından konser verilecektir" şeklinde konuştu.