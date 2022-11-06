AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ziyaret ve programlarına devam ediyor

TBMM'nin açılması ile birlikte Ankara'daki çalışmalar hızlandıran Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ilk fırsatta Trabzon'a gelerek bir günde 10'un üzerinde ziyaret ve program gerçekleştirdi.

Teşkilât Akademisi Türkiye Yüzyılı programıyla güne başlayan Milletvekili Bahar Ayvazoğlu TMMOB Orman Mühendisleri Odası Doğu Karadeniz Şubesi ziyaret ederek Trabzon Aile Platformu tarafından düzenlenen ‘Aileme Dokunma' yürüyüşüne katıldı. Daha sonra Trabzon Sanatevi'nde dernek üyeleriyle bir araya gelen Ayvazoğlu Akçaabat İlçesinde taziye ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ensar Vakfı Trabzon Zehra Polat Çebi Yükseköğretim Kız Öğrenci yurdunda kalan öğrencilerle de söyleşi programında bir araya gelen Milletvekili Ayvazoğlu gençlere Türkiye Yüzyılı vizyonunu anlattı.

AK Parti'nin 3 Kasım 2002 yılında iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını ifade eden Milletvekili Ayvazoğlu “Bizim gençlik yıllarımızda Türkiye hep kısır döngülerle uğraşıp kendini içten içe bitirip bir adım ileriye gidemiyordu. Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidara gelmesiyle Türkiye'de yeni bir sayfa açıldı ve 20 yıldır yapmış olduğumuz büyük projelerle birlikte ülkemizi dünya devletleri ile yarışır bölgesel bir güç haline getirdik. Bugün, Türkiye Yüzyılını konuşabiliyorsak işte 20 yıldır yapmış olduğumuz bu dönüşüm, yatırım ve projeler sayesindedir. Gençler müsterih olunuz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a güvenip destek olunuz. Hiç şüpheniz olmasın ki, yapılamaz denileni yapan; sanayisi, savunması, enerjisi, insan kaynakları ve birçok artı değeriyle yeni yüzyıl tam bağımsız ve dünyaya yön veren Türkiye'nin yüzyılı olacaktır” dedi.