AK Parti Trabzon Milletvekili Balta: “1 Nisan Cumhur İttifakı'nın başarısının taçlandığı bir tarih olacak”

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 1 Nisan'nın Cumhur İttifakı'nın başarısının taçlandığı bir tarih olacağını söyledi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 31 Mart Mahalli İdareler Seçim çalışmaları kapsamında Trabzon'un Vakfıkebir ve Çarşıbaşı ilçelerinde bir dizi ziyaret ve toplantılar gerçekleştirdi. Balta İlk olarak AK Parti Çarşıbaşı İlçe teşkilatı ile bir araya geldi. Çarşıbaşı ilçe Başkanı Hakan Kocaman, Cumhur İttifakı Çarşıbaşı Belediye Başkan Adayı Mümin Nuhoğlu ve teşkilat mensuplarının katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Milletvekili Balta Cumhur İttifakının önemine değinerek “Çarşıbaşı ilçemizde iki dönemdir AK Belediyecilik önemli hizmetlere imza atmıştır. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anlaşması neticesinde Cumhur İttifakı yerel seçimlerde de yoluna devam etme kararı alındı. Bu karar doğrultusunda da Trabzon'umuzda Çarşıbaşı ve Şalpazarı ilçelerimizde MHP'li aday ile seçime giriyoruz. Çarşıbaşı'nda adayımız Mümin Nuhoğlu kardeşimizdir. Allah'ın izniyle teşkilatlarımızın gayreti ile Cumhur ittifakı olarak Çarşıbaşı'nda seçimleri kazanarak yolumuza devam edeceğiz ve hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cumhur ittifakının önemini yaşadığımız süreçte çok iyi gözlemliyorsunuz. Cumhur İttifakı öyle bir öneme haiz ki devletin bekasını ilgilendiriyor. Bu ittifaka bu çerçeveden bakmalıyız. Ülkemiz adına atılmış bir adım olarak görmeliyiz. Cumhur İttifakı ülkede herkese moral kaynağı ümit kaynağı olacak. Çarşıbaşı'nda vatan adına ve millet adına herkesi ziyaret edip, oyunu alıp; inşallah bu ittifakın ruhuna en uygun çalışmayı İskefiye'de yapacağız” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Vakfıkebir'de AK Parti İlçe Başkanlığı görevine yeni atanan Ahmet Uzun'u ziyaret eden Milletvekili Muhammet Balta ilçe binasında yeni yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek hayırlı olsun dileklerini ifade etti. İlçe Başkanı Uzun ve yönetim kurulu üyelerinin zor bir süreçte göreve geldiğini ifade eden Balta “ Önümüzde bir yerel seçim var. Bu seçim sürecinde bu meşakkatli görevi devir almanız sizler için bir imtihan olacaktır. Bu imtihandan çok çalışarak başarılı olacağınızdan hiç şüphem yok. Vakfıkebir'imizi uzun bir sürenin ardından AK Belediyecilikle tanıştırmıştık. Şimdi yeniden Belediye Başkanımız Sn. Muhammet Balta ile yolumuza devam ediyoruz. Hep birlikte Kadın kollarımız, Gençlik Kollarımız, Ana kadememiz ile birlikte gece gündüz demeden çalışarak bu seçimden oyumuzu daha da artırarak yolumuza devam edeceğiz. Daha çok yapacağımız işler ve hizmetlerimiz var. Devam eden yatırımlarımız var. Bunların aksamadan sürmesi için yeni bir sinerji ile elinizden geleni yapıp başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum. Ben her zaman sizlerin destekçisi olacağım. Yapacağınız çalışmalarda sürekli katkıda bulunacağız. Bunu en iyi bilenlerden bir tanesi de yeni ilçe başkanımızdır. Oda daha önceki ilçe yönetimlerinde görev yaptı. Aynı şekilde her daim sizlerin emrinde olmaya hazırım. Bu seçimin önemini anlatmama gerek yok. Biliyorsunuz bir ittifak yaparak seçimlere giriyoruz. Bunun adı da Cumhur ittifakı. Vakfıkebir'de Cumhur ittifakına yaraşır bir şekilde hareket ederek seçimlerden zaferle ayrılacağız. Bu vesile ile öncelikle üç dönem ilçe başkanlığı görevini yürüten Enver İskenderoğlu ve yönetimine teşekkür ediyor sizlerde yeni görevinizde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun” diye konuştu.

Öte yandan TBMM Çevre Komisyonu Başkanı AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta beraberindeki AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun ile birlikte MHP Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan Burhan Baltürk'ü işyerinde ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaret esnasında MHP'nin kuruluşunun 50 yılını kutlayarak sözlerine başlayan Balta, ‘'İçten ve samimi karşılamanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Biz bir aileyiz. Onun içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ‘İttifak Pazara Kadar Değil, Mezara Kadar Bir Yürüyüş' olacaktır. Yine Sayın Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi ‘Cumhur İttifakı, sahip olduğu milli mücadele ruhuyla Türkiye'ye tuzak kuranları şaşkına çevirecektir' Bu yüzden sorumluluğumuzun farkındayız. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi kardeşlerim ile bu süreci başarılı bir şekilde yöneteceğiz. Gece gündüz demeden çalışacağız. 1 Nisan Cumhur İttifakı'nın başarısının taçlandığı tarih olacak'' şeklinde konuştu.

MHP Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan Burhan Baltürk'te ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek “Cumhur İttifakı'nın gereğini yerine getirerek AK Parti'nin adayı Sn. Muhammet Balta'ya destek vereceğiz. Bu desteğimiz kayıtsız ve şartsız olacaktır. Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun olarak tüm çalışmalarda adayımızın yanında olacağız ve ilçemizi layık olduğu yere hep birlikte getireceğiz” dedi.