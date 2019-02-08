AK Parti ve MHP Teşkilatları Cumhur İttifakı için Trabzon'da birlikte yürüdü

Uzunsokak Caddesi'ndeki yürüyüşe AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, MHP İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murta Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, ilçe başkanları, ilçe belediye başkan adayları ve partililer katıldı. Yürüyüşle birlikte Atatürk alanında bir basın açıklaması yapan AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, “Temelini milletimizin attığı Cumhur İttifakı'nın Trabzon'daki temsilcileri olarak gönül yolculuğumuzu ortak gaye, ortak ideal doğrultusunda sürdürmenin bahtiyarlığı ile sizleri ve sizlerin vasıtasıyla da aziz hemşerilerimizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Gönül yolculuğu diyoruz. Zira ‘Cumhur İttifakı' bir ‘gönül ittifakı'dır. ‘Memleket İşi Gönül İşi'dir. AK Parti ve MHP'nin özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra gittikçe perçinlenen gönül bağları var. Bu gönül bağı ‘milletimizin istiklal ve istikbalini korumak', geleceğin güçlü Türkiyesini kurmak için tesis edilmiş bir bağdır. Bu gönül bağında ‘millet aklı' vardır. Bu gönül bağında ‘ülke sevdası' vardır. Bizim gayemiz de davası, sevdası, ülküsü ülke ve millet olan bu birlikteliğin başarısı, ilelebet payidar kalması için çaba sarfetmektir” dedi.

“Terörle, ekonomik saldırılarla Türkiye'ye boyun eğdirmek isteyenlerin 24 Haziran'ın rövanşını almak için kirli ittifaklar içine girdiklerini hep birlikte görüyoruz” diyen Revi “Amaçları sadece milletimizin birliğini, dirliğini bozmak, Cumhur İttifakı'na halel getirmek. Ancak bu aziz milletimiz Türkiye genelinde olduğu gibi Trabzon'umuzda da dirayeti ve feraseti ile kirli ittifaklarla bir araya gelenlerin oyununu bozacak, onlara fırsat vermeyecektir” ifadelerini kullandı.

Revi, Cumhur İttifakı'nın adaylarının belirlenmesinin ardından artık saha çalışmalarını daha da yoğunlaştıracakları bir döneme girdiklerini ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“31 Mart seçimlerine bugün itibariyle 51 gün kaldı. Bu 51 günde Cumhur İttifakı olarak Trabzon'da yakalamış olduğumuz enerjiyi, sinerjiyi en güzel şekilde sahaya yansıtıp yüksek bir oranla hemşerilerimizin teveccühüne mazhar olmak arzusundayız. Devlet ve milletin bekası için tesis edilen gönül birlikteliğini hemşehrilerimizin gönlüne girerek daha geniş bir yelpazeye ulaştırmak azmindeyiz. Trabzonumuzda Cumhur İttifakı'nın adayları ile 18 ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesini kazanarak 19'da 19 yapıp hemşehrilerimizi gönül belediyeciliğinin en güzel örnekleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu uğurda gayret bizden, tevfik Yüce Allah'tan. Millete hizmet için çıktığımız bu yolda Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun.”