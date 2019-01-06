AK Partili Ayvazoğlu öğrenci ve girişimci kadınlarla çikolata yaptı

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ve AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, Fındık Ocağı'nın organize ettiği atölye programında öğrenci ve girişimci kadınlar ile birlikte çikolata yaptı.

Kendi elleriyle çikolata yapan Milletvekili Ayvazoğlu, "Fındığın bir hammadde olarak işlenip, çikolata üretiminde doğrudan değerlendirildiği ve şehir ekonomisinden istihdama, damak tadından turizme kadar sunduğu payın en güzel göstergelerinden olan bir girişimin takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Stratejik bir tarım ürünü olan fındığımızın kalitesi ve aroması dünyanın hiçbir yerinde yok ve dolayısıyla bizim fındığımızın içine girdiği çikolatalar da en lezzetli çikolatalar. Bir ihraç ürünü olan fındığın aynı zamanda iç piyasada değerlendirilmesi ve işlenerek mamul haline getirilmesi ve yine bu aşamaların çocuklarımızla birlikte hayal kurabilecekleri ve üretime dair yapılabilecekler konusunda da yerinde uygulama fırsatı bulup, bilgi sahibi olabilecekleri bir ortama dönüştürülmesi hayati öneme sahip. Yalnızca ticari kaygı gütmeden geleceğe de yatırım yapmak isteyen Fındık Ocağı işletmecisi Seyyare Sungur hanımefendi ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Böylesine güzel faaliyetlerin her zaman yanında ve içinde olan Kadın Kollarımızı da ayrıca tebrik ediyorum” dedi.