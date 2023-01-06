AK Partili eski belediye başkanları yemekte bir araya geldi

AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar Trabzon'da görev yapmış eski ilçe ve belde belediye başkanları yemekte bir araya geldi. Toplantıya Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi ile birlikte birçok ilçe ve belde belediye başkanı katıldı.

Belediye başkanlarına hitap eden Başkan Genç, 2023 Genel Seçimlerinde de milletin iradesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şaşmayacağına vurgu yaptı. Genç, “Parti kurulurken şunu derdik, bu parti milli iradenin partisidir. ‘Bu partiyi millet kurdu, biz tabelalarını astık' diyorduk. Milletimizin iradesini tevdi ettiği o adanmış insan, Recep Tayyip Erdoğan'dan o nedenle milletimizin iradesi şaşmadı, şimdi de şaşmayacak. Buna yürekten inanıyorum. Tabiri caizse millet kararlı bir güçle kendi adamını buldu. Tıpkı, 1950 olduğu gibi, tıpkı 1983'te olduğu gibi, tıpkı 1995 seçimlerinde rahmetli Erbakan'ın yaptığı gibi, millet kendi iradesine sahip çıkan adamı buldu ve onu seçti. Ve güzel işler yapıyor. Hem ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda. Bütün olumsuzluklara, komşularımızdaki savaşlara rağmen, bu ülkenin kendi kaynaklarıyla beraber gece gündüz koşturan bir Recep Tayyip Erdoğan var. İnşallah milletimizin bu kararlı iddiası önümüzdeki süreçte de devam edecek. Buna yürekten inanıyoruz” dedi.

AK Parti'nin kuruluşundan itibaren Trabzon'da her yıl daha güçlendiğini dile getiren Başkan Genç, “Partimizin kuruluşunda görev alan bir kardeşiniz olarak AK Parti'yi Trabzon'da daha yukarılara çıkabilmesi için gayret ettik, çabaladık. Ben şahit olduğum için ifade etmek istiyorum. O zor yıllarda lideriniz hapse atılacak dendiği yıllarda, yönetici bulmakta zorlandığımız yıllarda, o ağır yükü yüklenen kadro siz çok değerli başkanlarımızdır. Sizlere bundan dolayı en kalbi teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Yerel yönetimde başkan olmanın bir partiye ne kadar güç kattığını gören bir başkan olarak hep beraber yola devam ediyoruz. AK Parti Trabzon'da hep yukarıya doğru gitti. Sizlerle hasbihal etmek, değerlendirme yapmak ve fikirlerinizi almak için bu programı organize ettik. Davetimize icabet ettiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Hep beraber el birliğiyle gene üstümüze düşen vazifeyi, bu yolculuğumuzu Cumhurbaşkanımızın etrafında devam ettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 2023 Genel Seçimlerinden zaferle çıkacağını belirten AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, “Kuruluşumuzdan bugüne 21 yılı tamamladık. Bir olduğumuz için 21 olduk. Eğer biz bir olursak, beraber olursak, kardeş olursak, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi inşallah 51 olacağız, inşallah 101 olacağız, inşallah 1001 olacağız. Değerli arkadaşlarım sizler bu davaya hizmet büyüklerimizsiniz. Biz de sizlerden devraldığımız bu bayrağı en güzel şekilde taşımaya gayret ediyoruz. Tüm teşkilatlarımızla birlikte cansiperane bir şekilde çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar rüzgâr arkadan eserken çalışmak çok kolaydır ama rüzgâr tersine estiği zaman yürümek zordur. Şu anda biz rüzgârın tersten estiği bir dönemdeyiz, o yüzden sendeliyoruz ama Allah'ın izniyle bu süreci çok güzel bir şekilde atlatacağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Bizler bu davaya inanmış gönül erleri olarak çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Vefanın AK Parti'de çok önemli bir kavram olduğuna vurgu yapan Mumcu, “Vefa AK Parti'de çok önemli. AK Parti bir vefalar hareketidir. Vefa AK Parti'de bir semt adı değildir ve AK Parti'de çok önemlidir. Biz sizlerle birlikte hareket etmek istiyoruz, sizlerin görüşlerinden, tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Bu konuda bizlere göstereceğiniz her türlü fikre açığız. Değerli arkadaşlar karşımızda hiçbir zaman birbirine benzemeyen ve birileri tarafından bir araya getirilen bir güruh var. Bu güruhu bize karşı bir arada tutan dış güçler, emperyalistler ülkemizdeki tek arzuları liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmektir. O nedenle şu anda vefayı en çok hak eden Recep Tayyip Erdoğan'dır. 21 yılda bu ülkeye çok şeyler kattı. Şu anda biz buradaysak cumhurbaşkanımızın sayesindedir. Ülkemizi süper güç haline getiren, ülkemize çağ atlatan cumhurbaşkanımız vefayı en çok hak edenimizdir. O nedenle önümüzdeki süreçte bu davaya hizmet etmiş gönül erleri olarak yalnız bırakılmak istemiyoruz. Bu davaya sahip çıkarak cumhurbaşkanımızı tekrar seçtirmek istiyoruz. Bu konuda sizlerin destekleri çok önemli” şeklinde konuştu.

Konuşmasında eski belediye başkanlarının hayat tecrübelerinden ve başkanlık deneyimlerinden yararlanılması gerektiğini dile getiren Akçaabat Belediye Eski Başkanı Şefik Türkmen ise, “Belediye başkanlığımız bitmesine rağmen mesai arkadaşlığımız devam ediyor. Sayın Başkanımıza böyle bir toplantıyı tertip ederek hasret gidermemize vesile olmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Burada hem hayat tecrübesi hem de belediye başkanlığı tecrübesi olan arkadaşlar var. Bu arkadaşlarımızdan istifade edilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Köprübaşı Belediye Eski Belediye Başkanı Ahmet Tekke ise Türkiye'nin en az bir dönem daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı olduğuna vurgu yaparak “Bu yaşta her işi yapmaya hazırım. Cumhurbaşkanımızı tekrar seçtirmeyi bir görev addediyorum. Bizim cumhurbaşkanımıza ihtiyacımız var, onu bir dönem daha cumhurbaşkanı seçmek bizim sorumluluğumuzdur, görevimizdir, hatta tarihsel sorumluluğumuzdur diyebilirim. Bütün arkadaşlarımın da aynı fikirde olduğuna inanıyorum. Bu toplantıya fırsat verdiği için başkanımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.