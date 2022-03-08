AK Partili kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir araya geldi

AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu'nun da katıldığı basın açıklamasında konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, “Bizim 8 Mart'ta vereceğimiz en büyük mesaj: Büyük Türkiye hedefimizi

kadın erkek omuz omuza gerçekleştireceğimizdir. Bu hayalimizi, beşeri sermayenin önemli bir parçası olan, fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz” dedi.

Konuşmasında AK Parti döneminde 2002 yılından bugüne kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenlemeler yapıldığını vurgulayan Sürmen, “Biz AK Parti olarak büyük ve güçlü Türkiye idealimiz için çalışıyoruz. Kadın-erkek omuz omuza Büyük Türkiye'yi inşa edeceğimize inancımız tamdır. 8 Mart vesilesi ile tüm emekçi kadınları buradan saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.