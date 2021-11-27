AK Partili Milletvekili Ayvazoğlu'ndan CHP Trabzon Milletvekili Kaya'ya "itibar suikastı" tepkisi

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Trabzon'daki Tevfik Serdar Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni Osman Bayrak'a yönelik itibar suikastine tepki göstererek konuyu meclis kürsüsüne taşıyan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'yı kınadı.

Tevfik Serdar Anadolu Lisesinde fizik öğretmeni olan Osman Bayrak'ın açıkladığı sınav sonuçlarında not kırdığını düşünen S.Ç. isimli öğrenci, okul arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubunda fizik öğretmeni Osman Bayrak'ın sosyal medya hesabından yapılmış gibi “Bugün CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım” yazarak '#YanındayızErdoğan', '#İyikivarsınErdoğan' etiketlerini kullanarak bir ekran görüntüsü paylaştı.

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve internet haber sitelerine düştü. Paylaşımı yaptığı iddiasıyla suçlanan fizik öğretmeni Osman Bayrak, söz konusu paylaşımları kendisinin yapmadığını belirterek şikayetçi oldu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı incelemede Bayrak'ın kendi sayfasında böyle bir paylaşım yapmadığı belirlenirken, gerçek görseli hazırlayan öğrencinin suçunu itiraf etmesi ile ortaya çıktı. Lise öğrencisi S.Ç. görseli şaka amaçlı hazırladığını belirterek konuyla ilgili sosyal medya hesabından da bir özür açıklaması yayınladı. S.Ç. açıklamasında “Okul arkadaşlarımın bulunduğu WhatsApp grubunda ‘şaka amaçlı' olarak paylaştığım tarafımca hazırlanan tek gösterimlik ekran görüntüsü WhatsApp grubundaki birileri tarafından yayılmıştır. Olayın bu noktaya gelmesinden Osman Bayrak öğretmenimden ve herkesten özür dilerim” ifadelerini kullandı.

"Esefle kınıyorum"

Tüm bu yaşananların ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın konuyu araştırmadan TBMM gündemine taşıyarak ve soru önergesi vererek Tevfik Serdar Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni Osman Bayrak'a yönelik itibar suikastinde bulunduğunu iddia etti.

Tevfik Serdar Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni Osman Bayrak'a yönelik Öğretmen Günü'nün hemen ertesinde yapılan itibar suikastini, atılı bir iftirayı dolaşıma sunanları, meclis kürsüsüne ve Türkiye'nin gündemine taşıyanları esefle kınadığını belirten AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu "Bu yaştaki öğrencilerde sıkça rastlanılan ve aldığı düşük notu iç dünyasında bahane ederek, bu durumdan sorumlu tuttuğu öğretmenini cezalandırma maksadıyla yapılan; öğretmeninin sosyal medya hesabından alınmış bir ekran görüntüsü gibi gösterilip aslında fotoshop marifetiyle hazırlanan 'Bugün CHP'li öğrencilerin notundan kırdım...' şeklindeki sahte bir paylaşımın whatsapp gruplarında ilgill öğrenci tarafından dolaşıma sokulması hadisesinde gerçek anlaşılınca bir takım çevrelerin düştükleri acınası hallerine hepimiz şahit olduk" dedi.

"İnfial uyandırmak maksatlı..."

CHP Milletvekili Ahmet Kaya'nın konu ile ilgili araştırmadan soruşturmadan açıklama yapmasının infial uyandırmak maksatlı olduğunu vurgulayan Ayvazoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ancak bundan daha vahimi milletimizin kendisini temsile yetki ve sorumluluk verdiği CHP Trabzon Milletvekili Sayın Ahmet Kaya'nın mal bulmuş mağribi gibi araştırmadan, soruşturmadan, bir telefon kadar yakın olduğu bu şehrin Valisinden, Milli Eğitim Müdüründen olayın doğruluğunu teyit etmeden basın açıklaması yaparak, kamuoyunda infial oluşturmak amacıyla bir iftirayı Gazi Meclisin gündemine taşımasıdır.

Kendisinin alışık olduğumuz şovlarının yanında partisinin en üst makamı tarafından kamuoyunda dolaşıma sunulan helalleşme şovlarının hemen akabinde Genel Başkanlarının 'Mevcut iktidarın peşinden giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem' sözleri hafızalarımızda tazeliğini koruyorken şehrinde yıllarca eğitim camiasına hizmet vermiş, sayısız öğrenci yetiştirmiş bir öğretmene karşı yaptığı linç girişimi, siyasi PR yapabilmek adına her yolu mübah gördüklerinin açık bir örneğidir. Öğretmenler gününe denk gelen bir dönemde masum bir öğretmenimizi hedef haline getiren ve olayı büyüterek sevimsiz bir hadiseye sebebiyet veren ilgili öğrencimizi ve ailesini de zor durumda bırakan bu yaklaşım sonucunda Sayın Kaya'dan beklenen tıpkı 2 gün önce yaptığı gibi yeniden bir basın açıklaması yaparak, Osman Bayrak öğretmenimizden, ailesinden, öğrencimizden ve milli eğitim camiasından özür dileyerek bir helallik almasıdır. Ve yine Sayın Kaya'dan beklenen milletin meclisinde tutanak altına alınan iftira paçavrasını hükümsüz kılmak adına aynı kürsüden kasıtlı olarak yaptığı beyanat için milletimizden af dilemek ve gerçek ortaya çıkmasına rağmen halen daha kaldırmadığı kendi sosyal medya hesabından yaptığı yalan, yanlış ve iftira nitelikli paylaşımlarını kaldırmaktır. Geçmişi zulüm ve insan hakları ihlali dolu bir partinin vekili olan Ahmet Kaya'nın helalleşmenin gerektirdiği yüzleşme, pişmanlık ve mahçubiyet erdemlerini bu talihsiz olay vesilesiyle hatırlamasını, bu erdemler adına olmasa da, tribünlere oynamak için bile bunu yapabileceğini umuyorum."