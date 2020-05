Akademisyenlerden YÖK'e internet üzerinden yapılacak sınavlar için ‘Kopya'ya karşı yeni not sistemi önerisi

Dr. Fazıl Kırkbir, Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) Korona virüs salgını sürecinde üniversiteler için aldığı sınavların internet üzerinden yapılma kararının kesinlikle çok doğru bir karar olduğunu, bu kararın akabinde adaletli bir ölçme değerlendirme olması için bazı üniversitelerde uygulanan ortalama usulü, çan eğrisi yada bağıl sistem ve benzeri not sistemlerinin bu süreçte değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Fazıl Kırkbir, internet üzerinden yapılan sınavlarda kopya çekmek isteyen bir öğrencinin teknik ve fiziksel imkanlarla takibinin yapılamaması sebebiyle notların çok yükseleceğine vurgu yaptı. Kırkbir “Bir öğrencinin bir dersten başarılı olmasının başka bir öğrencinin o dersten aldığı nota bağlı olduğu sistemlerde bir öğrencinin hak etmeden aldığı yüksek bir not başka bir öğrencinin kalmasına sebep olabilmektedir. Geçenlerde internet üzerinden yapılan açık öğretim ara sınav sonuçları bunun ispatı niteliği taşımaktadır. Açık öğretim ara sınav sonuçlarına bakılırsa geçen seneye göre ara sınav ortalamalarının ne kadar arttığı görülecektir. Şimdi düşünün diyelimki A dersinde ortalama 70 çıktı ama kimse kopya çekmeseydi 45 çıkacaktı. Bu durumda kopya çekmeden 50 alan bir öğrenci kalacak şimdi kopya çekmeyene haksızlık olmuyor mu? Açık öğretim dahil olmak üzere benzer ortalama sistemi uygulayan üniversiteler bu not sistemini değiştirmezlerse internet üzerinden yapılan sınavlarda kopya çekmeyen öğrencilerin bu şekilde haksızlıkla karşı karşıya kalma ihtimali çok yüksektir. Bu sebeple not sistemlerinin sabit bir ders geçme notu belirlenerek ortalama usulünün kaldırılması yerinde bir karar olacaktır” dedi.

"Bu süreçte tüm üniversiteler için standart not sistemi getirilmeli"

“Bu noktada YÖK aslında tüm üniversiteler için standart bir not sistemi getirirse bütün üniversiteler için aynı zamanda büyük kolaylık olacak ve bazı öğrencilerin uğramış olduğu haksızlıkların engellenmesine sebep olunacaktır” diyen Kırkbir, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Çünkü bugün ülkemizdeki üniversitelerde birbirinden çok farklı 4-5 tane not ve geçme sistemi kullanılmaktadır. Özellikle üniversiteler arası dikey ve yatay geçişlerde ayrıca yüksek lisans ve doktora başvurularında bu farklı not sistemleri zaman zaman sıkıntıya sebep olmaktadır. Örneğin harfli sistemde okuyan bir öğrenci 100 lük sistemde eğitim veren bir üniversiteye yatay geçiş yapınca notlarının çevrilmesi her zaman çok kolay ve adaletli olmayabilmektedir. Aynı şekilde kendi mezun olduğu okuldan farklı bir not sistemi ile not veren bir üniversiteye yüksek lisans ya da doktora için başvuran bir öğrencide zaman zaman sıkıntı yaşayabilmektedir. Ayrıca harfli sistemde okuyan iki öğrenci diyelim ki ‘AA' notunu aldı bu ‘AA' notunu bir öğrenci 100 alarak diğer öğrenci 90 alarak almış olabilir aralarında 10 puan fark olmasına rağmen bu aralarındaki fark harfe dönüşürken ortadan kalkmaktadır. Bu sonuç olarak 100 alan öğrenci için haksızlıktır. Bu ve buna benzer sıkıntı ve haksızlıkların ortadan kalkmasına sebep olmak için tüm üniversitelerde standart 100 lük bir not sisteminin kullanılması çok faydalı olabilecektir. Özellikle sınavların uzaktan yapıldığı bu günlerde bu sistemin ortalama sistemi olmaması yani her öğrencinin dersten geçme başarısının sadece kendi sınav notlarına bağlı olduğu bir sistem sanırım daha adil olacaktır.”