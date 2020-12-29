Akçaabat Belediye Başkanı Ekim 2020 yılını değerlendirdi

Trabzon'un Akçaabat ilçe Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 2020 yılının pandemi ve afetlerle dolu hatıralardan silinmeyecek bir yıl olduğunu söyledi.

2020 yılının son yılların en çok konuşulan yılı olduğuna dikkat çeken Ekim, "Bilindiği gibi 2020'in sonundayız ancak 2020 yılı ülkemiz için iyi geçmedi. Koronovirüs pandemisi, afetler ve ülkemiz çevresinde yaşanan savaşlar.

Covid 19 salgını hem bizi hem tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Çin'in Wuhan Kentinde başlayan ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de kısa zamanda etkisi altına aldı. Sokağa çıkma kısıtlamalarından şehirler arası giriş çıkış yasağına, maske takma zorunluluğundan sosyal mesafe kuralına kadar bir sürü önlem ve kısıtlamalar ile tanıştık. Tedbirler kapsamında okulların kapanmasıyla çocuklarımız uzaktan eğitime başladı, evler çocuklarımızın okulu, EBA TV sınıfları bilgisayar veya tabletlerin ekranı sınıf tahtaları olmuştur. Çocuklarımız okullarına, sınıflarına arkadaşlarına ve ders ziline hasret kaldı. Doğal afetler 2020 yılında ülkemize hüzün getirdi. Elazığ ve İzmir Depremleri; Giresun'da meydana gelen sel, Hatay ilimizdeki orman yangınları, Van'da meydana gelen çiğ felaketi, Sakarya havai fişek fabrikasındaki patlama gibi afetler 2020 yılında ülkemizi yasa boğdu. Bu felaketlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi bu ve bunun gibi felaketlerden korusun. İnşallah ülkemizde böyle felaketler bir daha yaşanmaz" dedi.

Tüm bunlar yaşanırken devletin tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Ekim "Cumhurbaşkanlığımız başta olmak üzere Sağlık Bakanlığımızdan İçişleri Bakanlığımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına kadar Tüm Bakanlıklarımız salgınla mücadeleden afetle mücadeleye kadar, teknolojik geliştirmelerden yardım kampanyalarına kadar çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Sağlık Bakanlığımız bünyesinde kurulan Bilim Kurulu korona virüsle mücadele kapsamında yerinde önerilerde bulunmuştur. İçişleri Bakanlığımız terörle mücadelede başarılı adımlar atmış; pandemi ile mücadelede takdire şayan kararlara imza atmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız pandemiden işsiz kalan mağdur vatandaşlarımıza maddi ve gıda yardımı yapmıştır" diye konuştu.

Korona virüs pandemisinin ilçelerinde de etkisini bir hayli gösterdiğini vurgulayan Ekim "Vaka sayısının artması sonucu uygulanan kısıtlamalar ve tedbirler neticesinde halkımız eve kapandı, esnafımız kepenk indirdi, işçiler mağdur oldu ve sınırlı sosyal hayat ilçemizde de yaşanmıştır. Kültür Sanat ve Turizm Şehri Akçaabatımızda eskisi gibi sosyal etkinlikler yapılamamıştır. Tiyatromuz, Sanat Müziği ve Halk Müziği korolarımız sahneye hasret kalırken sanatsever vatandaşlarımız bu tür faaliyetlere özlem duymuştur. Konferanslar, söyleşiler, resim ve sanat sergileri pandemi sonrasına ertelenmiştir. Yapılması planlanan 30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları festivali başta olmak üzere birçok uluslararası faaliyet düzenlenememiştir. İhtiyaçlı ve yardıma muhtaç olan bütün vatandaşımızın derdine derman olmaya çalıştık, istek ve taleplerini anında karşılamaya çalıştık. Bizim kiracımız olan esnafımızdan kapalı olduğu sürece kira almadık. Mağdur olan işçi kardeşlerimize gıda, eşya ve giysi olmak üzere ihtiyaçları doğrultusunda imkanlarımız ölçüsünde yardım ettik. Vatandaşlarımızın sanata olan özlemini bir nebze olsun giderebilmek için Açık Hava Tiyatro günlerini düzenledik. Maske üreterek sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çalıştık. Vefa Sosyal Destek Grupları ile işbirliği halinde evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Ülkemizde meydana gelen Elazığ ve İzmir Depremleri sonrası Akçaabat halkı olarak bir olduk ve bölgelere yardımlarımızı gönderdik. Pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen ilçemizdeki yatırımları ve projelerimizi devam ettirdik ve projelerin takipçisi olduk. Akçaabatımızın çehresini değiştirecek olan çarşı bölgesi ile Ortamahalemizde sokak ve cephe sağlıklaştırma çalışmalarına başladık. Tarihi St. Michael Kilisesini restore ederek Ortamahallemize bir müze kazandırdık. Akçaabat-Yıldızlı Kesintisiz Bisiklet ve Yürüyüş yolu projesinde sona geldik. Deniz Manzaralı Millet Bahçemizi halkımızın hizmetine sunduk. Akçaabat Kapalı Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi Projelerini Gençlik ve Spor Bakanlığımız yatırım programına aldı. Şehrimize kapalı otopark kazandırmak için Büyükşehir Belediyemizle proje çalışmalarımızı tamamladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın 'Güney çevre Yolunun Akçaabat Geçişi İnşaatı Başlıyor' müjdesini Akçaabat Halkı olarak büyük bir memnuniyetle karşıladık" ifadelerini kullandı.

Ekim, 2021 yılı ile ilgili de temennilerde bulunarak "Dilerim ki 2020 bütün kötülükleri alıp gitsin. Korona virüs salgını son bulsun. Ülkemizde felaketler ve doğal afetler yaşanmasın. 2021 yılının ilçemiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesi temenni ediyorum" dedi.