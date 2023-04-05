Akçaabat Belediye Başkanı Ekim şehit aileleriyle birlikte oruç açtı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde belediye tarafından şehit aileleri için iftar programı düzenlendi.

İftar programında Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, şehit aileleri ile bir araya gelerek oruç açtı. İftar programında duygu ve düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Deprem felaketinin yaşandığı ilk günden beri tüm Türkiye'de olduğu gibi Akçaabat'taki hemşehrilerimiz de tüm imkânlarını seferber ederek yardıma koştu. Yediden yetmişe büyük küçük, genç yaşlı, kadın erkek herkes elinden ne geliyorsa imkânı neye yetiyorsa yapmaya çalıştı. Akçaabat kendine yakışan üstün bir dayanışma örneği göstererek deprem bölgesindeki yurttaşlarımıza yardım elini uzattı. Herkese minnettarım. Biz güçlü bir ülkeyiz. Zorlukların üstesinden birlikte gelmesini biliyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde Devletimiz deprem bölgesindeki yaraları inşallah kısa sürede saracaktır. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri, Bizler sizlerle yılın belli zamanlarında bir araya gelerek sohbet ediyoruz. Gönül ister ki sizlerle daha fazla bir araya gelip dertleşelim sohbet edelim ama bu konuda çok fırsatımız maalesef olamıyor. Toplu olarak bir araya gelemesek da kapımız sizlere daima açık. Ne zaman isterseniz buyurun gelebilirsiniz. Başımızın üzerinde yeriniz var. Sizlerle sohbet etme imkânı bulduğumuz programlardan bir tanesi de Ramazan ayında gelenek haline getirdiğimiz iftar programları. Bugün bu vesileyle sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Her birinize iftar soframızı onurlandırdığınız için şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin yavruları olan, bizlere bu aziz vatanı bırakan kahraman şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor sizlere sağlıklı uzun ömürler diliyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum” dedi.

Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez ise şehit aileleri için düzenlenen iftar programına katılanlara teşekkür ederek “ Ülke, vatan, Milet ve bayrak uğruna gözünü hiç kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimize borcumuz büyüktür. Şehitlerimizin kıymetli aileleri bizlere emanettir. Gözümüzün nuru gibi emanetlerimize sahip çıkacağız. Aziz milletimizin kahraman şehitlerine Rabbim daima merhametiyle muamele eylesin; ruhları şad olsun” diye konuştu.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, iftar sonrası masaları tek tek dolaşarak programa katılan tüm şehit aileleriyle sohbet etti; onların istek ve arzularını dinledi.