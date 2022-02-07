Akçaabat Belediyesi kendi seralarında üretime başladı

Akçaabat Belediyesi, ilçe genelinde park, bahçe ve yeşil alanlarda yapılan peyzaj düzenlemelerinde kullanılan çiçek ve fidanları artık kendi bünyesindeki seralarda üretiyor. Akçaabat Düzköy yolu üzerinde Akçaabat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiye alanında yapılan seralarda ilk etapta gül, taflan, defne, limon, servi ve sardunya fideleri ekildi.

İlerleyen zamanlarda ise süs ve tıbbı aromatik fide ekimlerinin de yapılacağını belirten Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, belediye tarafından Akçaabat-Düzköy yolu üzerinde Akçaabat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiye alanında çiçek ve fidan yetiştirmek için her biri 256 m2 olan iki adet seranın Trabzon Tarım İl Müdürlüğü'nün desteğiyle yapıldığı söyledi.

Seraların bir tanesinde Akçaabat Belediyesi tarafından ilçede yapılan peyzaj düzenlemeleri için gereken süs bitkileri yetiştirilmeye başlandığını dile getiren Başkan Ekim, diğer serada ise ilçedeki çiftçiyi desteklemek amacıyla fidan üretimi yapılarak ücretsiz olarak çiftçiye dağıtılacağını belirtti.

“Tüketen değil üreten bir belediye”

İhtiyaç duyulan fidan, çiçek ve süs bitkilerini kendileri üreterek bütçede tasarruf sağlanacağının altını çizen Başkan Ekim, “Onlarca fidan ve çiçeği kendimiz üreterek kaynaklarımızı daha verimli bir şekilde kullanmış olacağız. Bu seralarda yetiştireceğimiz çiçek ve fidanlarımızı park, bahçe ve yeşil alanlarımızda kullanacağız. Bizler, ilçemizin her noktasının daha yeşil, daha renkli ve daha güzel bir görüntüye ulaşmasını hedefliyoruz. Ayrıca seralarımızda çiftçilerimiz için aromatik meyve fidanları da yetiştirerek ilçemizdeki çiftçileri üretime teşvik etmiş olacağız. Çiftçilerimize ücretsiz olarak vereceğimiz fidanlardan üretilecek ürünler oluşturacak olduğumuz Akçahasat tesisinde satışa sunulabilecek. Yılda ortalama 750 çiftçimize bu şekilde destek olmayı planlıyoruz. Üretilen ürünleri isterseler kendi imkanları ile satabilecekleri gibi Akçahasat Tesisinde paketleme ve depolama imkanları da bulmuş olacaklar. İnanıyorum ki hayata geçirdiğimiz bu uygulama kısa vadede örnek teşkil edecek ve birçok yerde benzer uygulamalara geçecekler. Tüketen değil üreten bir Akçaabat olarak hem ilimize hem de ülkemize katkı sağlayabileceğiz” ifadelerini kullandı.