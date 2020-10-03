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Akçaabat Belediyesi'nden eğitime tablet desteği

Trabzon’un Akçaabat ilçe Belediyesi, Akçaabat Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda öğrencilere tablet hediye etti.

Trabzon'un Akçaabat ilçe Belediyesi, Akçaabat Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda öğrencilere tablet hediye etti.


Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda gerçekleşen tablet dağıtımı programına Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tarık Akgün, okul müdürleri ve daire amirleri katıldı.


Törende Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, uzaktan eğitime ulaşma fırsatı olmayan öğrencilere tablet bilgisayar hediye etti. Ekim, yaptığı açkılamada “Pandemi dolayısıyla zor bir süreç geçiriyoruz. Yöneticiler olarak bizlere önemli vazifeler düşüyor. Bu süreçte her kurum elini taşın altına koymalı. Yoksul ailelerimizin çocukları zaman zaman sıkıntı yaşıyorlar. Biz bu kapsamda Kaymakamlığımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde tablet aldık. Sosyal belediyecilik kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile işbirliğinde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize bu tabletleri veriyoruz” dedi.

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