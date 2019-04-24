Akçaabat Belediyesi'nden kurumlar arası futbol turnuvası

Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünce ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla organize edilen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nın ödül töreni Darıca Otohan Halısahası'nda yapıldı.

19 Mart 2019 tarihinde başlayan turnuvada 33 takım yer alırken toplam 68 maç oynandı. Ödül törenine Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Güngör, STK Temsilcileri ile çok sayıda sporsever katıldı.

Törende konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “33 takımın yer aldığı turnuvada maçlar centilmenlik çerçevesinde oynandı. Şunu belirtmek isterim ki aslında burada kazanan spor olmuştur, kardeşlik olmuştur, birlik ve beraberlik olmuştur, Akçaabat olmuştur. Spora verdiğimiz desteği imkanlarımız ölçüsünde devam ettireceğiz” dedi.

Turnuvada birinciliği İlçe Tarım Müdürlüğü alırken ikinciliği İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü üçüncülüğü de Akçaabat Belediyesi elde etti.