Akçaabat birçok açılış için gün sayıyor

Trabzon'un Akçaabat ilçe Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 2019 Mahalli seçimlerinde vadettiği birçok projeyi tamamlama yolunda çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Akçaabat'ın Söğütlü Mahallesi'ndeki Kültür Merkezi inşaatı başta olmak üzere bir çok projenin yapım çalışmalarının sürdüğünü belirten Ekim "2023 yılı içerisinde tamamlanarak halkın hizmetine sunulması planlanan Akçaabat Kültür Merkezi, eğitim, kültür, sanat ve sosyal alanlarda halka hizmet verecek tam donanımlı bir merkez olacağı belirtildi. İnşaatı tamamlandığında Kültür Merkezi'nin içerisinde 600 kişilik amfi salon (tiyatro, konser, toplantı vb.), çok amaçlı salon, fuaye alanı, kültürel ve sanatsal faaliyetler için atölyeler ve bürolar, kütüphane, sportif alanlar, kafeterya (kapalı ve açık alan), kapalı otopark, sirkülasyon alanları, idari ve teknik alanlar bulunacak. Başta Söğütlü, Yıldızlı ve Yaylacık mahalleleri ve Trabzon Üniversitesi öğrencileri olmak üzere tüm Akçaabat'ın etkin olarak yararlanabileceği Akçaabat Kültür Merkezi'ine ilaveten sahil boyu yürüyüş yolları, oturma-dinlenme mekanları ve rekreasyon alanları planlıyoruz. Yine Söğütlü Mahallesi'nde inşaatı devam eden spor lisesi ve sentetik sahaların yapımı işinde de sona yaklaşıldı. Akçaabat Spor Lisesi Kompleksi 4 katlı, 16 derslikli lise, 2 katlı çok amaçlı spor salonu ve beş katlı 144 kişilik öğrenci pansiyonu binasından oluşacak. Spor lisesinde yüzme, su sporları, futbol, atletizm, güreş gibi branşların ve tesis içerisinde okul binası, çok amaçlı salon ve pansiyon olacak. Ayrıca spor okuluna ait tesisler ile atletizm sahasının deniz tarafı bitişiğinde yer alacak" dedi.

Katlı otopark ve Salı (Kadınlar) Pazarı Projesi

Akçaabat'ın otopark sorununu çözmek için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği halinde otopark ve pazar yeri ihtiyacına katkı sağlayacak Akçaabat Katlı Otopark ve Salı (Kadınlar) Pazarı inşaatının dea sürdüğünü kaydeden Ekim "Arsası Akçaabat Belediyesi tarafından tahsis edilen ve inşaatı Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Akçaabat Katlı Otopark ve Pazar Yeri inşaatı tamamlandığında içerisinde 11 dükkan, 4 depo ve yaklaşık 90 araçlık otopark yer alacak. Biz, şehrimizi daha da geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Akçaabat'ın her yerinde hemşehrilerimin ihtiyaçlarını karşılayacak projelerimiz yükseliyor. Hayalini kurduğumuz ve Akçaabat'a çok yakışacak olan projelerle şehrimiz, dışardan bakanların gıpta ettiği bir cazibe merkezi haline gelecek. Hepsi ve daha fazlası Akçaabat için. Projelerimizin inşaatları hızla yükseliyor; projelerimiz hızla şekilleniyor. Açılışı yapmak ve halkımızın hizmetine sunmak için gün sayıyoruz" diye konuştu.