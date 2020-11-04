Akçaabat çarşı bölgesi turizme kazandırılıyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde çarşı bölgesinde görsel bütünlüğün sağlanması, bölge turizminin gelişmesi ve bölgenin ekonomik canlılığını artırmak amacıyla sokak sağlıklaştırma çalışmaları yapılacak.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçedeki Dürbinar Mahallesi'nde sokak sağlıklaştırma çalışmaları için ihale yapıldığını belirterek, “Dürbinar Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yer alan 22 adet parsel, İstiklal Caddesi üzerinde yer alan 27 adet parsel, Ayhan Kanoğlu Caddesi üzerinde yer alan 9 adet parsel yapılan ilk ihale için belirlenmiş olan alanlardır. Görüntü kirliliği oluşturan bina cephelerinde cephe iyileştirme, cephe yenileme, söve, boya vb. işler ile sokak zemin düzenlemesi, aydınlatma işleri yapılacaktır. Yapım işlerinin toplam maliyetinin bir kısmı Belediyemiz tarafından, bir kısmı da mülk sahipleri tarafından karşılanacaktır. Akçaabat çarşı bölgesi tarihi çok eski devirlere dayanan bir yerleşim alanı olup, günümüzde özgün mimari kimliğini kaybetmiştir. Proje kapsamında Akçaabat çarşısının geçmişten günümüze yapı cephe tipolojileri incelenmiş olup, bölgenin mimari karakterine uygun cephe elemanları, malzeme ve boya renkleri seçilmiştir. Ayrıca Mezarlık Camii önünde yer alan bölgenin Şehitler Parkı, araç yolları, kaldırım ve farklı zemin kaplamaları ile bölünmüşlüğü ortadan kaldırılarak meydanlaştırılacaktır. Görüntü kirliliğine yol açan elektrik kabloları, internet ve anten kabloları yer altına alınacaktır” dedi.