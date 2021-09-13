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Akçaabat ilçesinde balıkçı ağına ceset takıldı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinin açıklarında balıkçıların serdiği ağa ceset takıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin açıklarında balıkçıların serdiği ağa ceset takıldı.


Trabzon'un Akçaabat ilçesinin açıklarında avlanan balıkçılar, denize attıkları ağa bir cismin takıldığını fark ederek ağı çekmeye başladı. Ağı takılan cismin ceset olduğunu fark eden balıkçılar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu denizden çıkartılan ceset, kime ait olduğunun ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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