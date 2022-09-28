Akçaabat Kültür Merkezinin temeli atıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde belediye tarafından Söğütlü mahallesi sahil kesimine yapılması planlanan Akçaabat Kültür Merkezi inşaatının temeli atıldı.

Temeli atılan Akçaabat Kültür Merkezi inşaatı tamamlanınca içerisinde 600 kişilik amfi salon (tiyatro, konser, toplantı vb), çok amaçlı salon, fuaye alanı, kültürel ve sanatsal faaliyetler için atölyeler, kütüphane, sportif alanlar, kafeterya, kapalı otopark, sirkülasyon alanları, idari ve teknik alanlar olacak.

Kültür Merkezi'nin Akçaabat için önemli bir gereklilik olduğunun altını çizen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Temeli atılan ve inşaatı devam eden Akçaabat Kültür Merkezi, sosyal donatılar açısından oldukça kapsamlı olacak. Şehrimizin ihtiyacını büyük oranda karşılayacak olan Akçaabat Kültür Merkezi, Akçaabat'a yakışır, modern ve son teknolojiye sahip bir merkez olacak. Akçaabat Kültür Merkezi, hem şehrimizdeki öğrencilerin hem de vatandaşlarımızın sosyal aktivitelerini yapabileceği, keyiflice vakit geçirebileceği veya ders çalışabileceği bir tesis olacak. Ayrıca 600 kişilik kapasitesi bulunan amfi salonda kongreler yapılabilecek. Bu sayede Akçaabat; kültür, sanat, turizm şehri olmanın yanı sıra Kongre şehri haline de gelecek. Elbette ki tüm bu özellikler şehrimizde kongre turizmini de arttıracak. Göreve geldiğimiz gün itibariyle şehrimizi her zaman daha ileriye taşıyacak projeler ürettik ve tek tek hayata geçiriyoruz. Gönlümüzü verdiğimiz Akçaabatımıza gönüllerine taht kurduğumuz Akçaabatlı hemşehrilerimize söz verdik; yapıyoruz; yapmaya da devam edeceğiz” dedi.