Akçaabat-Trabzon arasındaki yol sorunu, Pulathane Bulvarı projesi ile son bulacak

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Ali Güngör, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Ahmet Hüseyin Altıntepe ve Karayolları Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş ile birlikte ilçe için önemli projelerden biri olan Pulathane Bulvarı'nı inceledi. Pulathane Bulvarı projesinin sahil yolundaki trafiğinin yüzde 40'ını taşıyacağını belirten Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Akçaabat-Trabzon arasındaki yol sorununu kısa vadede çözüme kavuşturmak için Pulathane Bulvarı'nın tamamlanması yönündeki çalışmalarımız devam ediyor. Akçaabat ve bölge trafiği için can damarı olan Pulathane Bulvarı, tamamlandığı takdirde sahildeki trafiğin yüzde 40'ını taşıyacak niteliktedir. Bu sayede genellikle yaz aylarında artan trafik rahatlamış olacak. Bizim isteğimiz ivedilikle bulvarın tamamlanmasıdır. Bu bağlamda yapılan çalışmaların hız kazanmasını temenni ediyoruz” dedi.