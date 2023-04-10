Akçaabat'a dev yatırım geliyor

Trabzon Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat'ın marka değerini arttıracak bir projeyi hayata geçiriyor. Yaylacık Mahallesi'nde yapılacak olan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projesi hayat buluyor.

Proje kapsamında Akçaabat Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 67 Milyon 913 TL'ye ihale edildi ve proje için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Bir hafta içerisinde de projeye esas olarak yüklenici firmaya yer teslimi yapılacağı belirtildi. Uluslararası müsabaka standartlarına sahip olacak olan Akçaabat Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açıldığında Akçaabat, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak.

Akçaabat'ta herkes yüzebilecek

Akçaabat Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projesini değerlendiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat'ın önemli ihtiyaçlarından birini daha hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Ekim, “Akçaabat'ımız sahil boyunca konumlanmış denizle iç içe bir şehirdir. Biz istiyoruz ki çocuklarımız, gençlerimiz ve tüm Akçaabat halkı sporun her türlüsüyle kucaklaşsın, yüzmeyi bilsin. Bunun için hemşehrilerimize söz verdiğimiz projelerden Akçaabat Spor Kompleksi projemizin ilk adımı olan Akçaabat Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projemiz için kollarımızı sıvadık ve projeyi ihale ettik. İhaleyi alan yüklenici firma ile sözleşmemizi imzaladık. Bir sonraki aşama olan yer teslimi aşamasındayız. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projemiz tamamlandığında uluslararası müsabakalara ve organizasyonlara ev sahipliği edebileceğiz. Akçaabat'ımızı çok yönlü bir spor kompleksine kavuşturma hedefindeyiz. Akçaabat Spor Kompleksi'miz yarı olimpik yüzme havuzu haricinde 3590 metrekare alana sahip gençlik merkezi, 1220 seyirci kapasiteli ve 7596 metrekare alana sahip kapalı spor salonu, 5000 kişilik kapasiteye sahip 19.230 metre kare alana sahip stadyumdan oluşuyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde bir marka olan Akçaabat'ımızı her geçen gün daha ileriye taşıma gayretindeyiz. İmza attığımız projelerimizin tamamını gelecek nesilleri düşünerek hayata geçiriyor, sürdürülebilir olmasına dikkat ediyoruz. Akçaabat'ımızı kalkındıracak, değerine değer katacak işler yapmaya devam edeceğiz. Biz, Akçaabat'ımıza ve Akçaabatlımıza söz verdik, yaptık; yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Projenin detayları

Akçaabat Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun, 260 seyirci kapasitesine sahip, üç katlı olarak ve toplamda 3 bin 810 metre kare alana planlandığı, yüzme havuzu binası, iki bodrum ve zemin kat olmak üzere üç kattan oluştuğu belirtildi. Bodrum katlarda teknik birimler ve araç yolundan alt girişin bulunduğu, girişten itibaren bekleme, vip bekleme bölümü, ofis, soyunma birimleri ve antrenör odaları, zemin katta ise üst girişle birlikte güvenlik, fuaye, kafe, basın odası ve seyirci tribünü girişleri yer aldığı ifade edildi.